懶理倪震呷醋 伍仲衡十指緊扣拖周慧敏合唱

【明報專訊】《伍仲衡搞乜花臣音樂會》尾場前晚舉行，繼續有周慧敏、黎瑞恩、王馨平、湯寶如等擔任嘉賓，布志綸獻唱《一生不再說別離》向早前離世的唐奕聰致敬，其間忍不住哽咽落淚。

伍仲衡改了周慧敏《千個晨早》的歌詞，介紹對方出場，周慧敏很滿意，主動送上擁抱，並笑說：「你不要壓扁我條波……浪邊呀。」周慧敏大爆伍仲衡不太會用facebook，經常詢問她，連老公倪震也問：「他的facebook都關你事？」其間伍仲衡口花花撩周慧敏，先是在對方唱《孤單的心痛》時加獨白自爆：「在我的童年回憶裏面，我有買過你本寫真集。」之後合唱《情未了》與周慧敏十指緊扣，並笑說：「現在不拖什麼時候拖。」在自拍時，伍仲衡偷偷搭周慧敏膊頭，打趣道：「最衰識得你遲，否則倪震有競爭對手。」

方皓玟收歌感動爆喊

方皓玟以神秘嘉賓壓軸登場，伍仲衡讚對方全靠實力獲樂迷認同，沒有大唱片公司撐，默默堅持做自己音樂，很開心見方皓玟成為香港很受歡迎的女歌手。方皓玟視伍仲衡為恩師，自爆當年收到《分手總約在雨天》編曲時，感動到跪地爆喊，伍仲衡笑言：「我幾驚是難聽到喊。」

音樂會連續兩晚超時，伍仲衡表示不知道實際罰款，第一開騷很怕累人蝕錢，但聽聞網上賣飛成績不錯，不計罰錢的話，這個騷應該可以打和，或許還有少少賺。談到他借機攬周慧敏，伍仲衡稱對方只是配合他，至於十指緊扣，他說：「唱情歌拖手很正常。」是否曾想跟倪震拗手瓜？他否認：「在台上搞氣氛，我當她是家姐，她很撐我。（不怕倪震生氣？）我和倪震很熟，他很放心周慧敏找我錄音。」

記者：陳釗