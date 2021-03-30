《黑寡婦》導演爆拍攝期間 史嘉麗科倫絲齊染肺炎

【明報專訊】受疫情影響，Marvel超級英雄片《黑寡婦》（Black Widow）映期一改再改，現落實7月9日在美國開畫，戲院跟影視串流平台Disney+同步，《黑寡婦》由《顫慄柏林》澳洲女導演姬蒂素德蘭（Cate Shortland）執導，她日前受訪時稱，此片拍攝期間女主角史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）與科倫絲佩芝（Florence Pugh）感染了肺炎（pneumonia），邊病邊完成所有戲分，十分辛苦。

《黑寡婦》原定5月上映，日前才公布延期至7月，所以台前幕後的訪問早準備好曝光；其中導演姬蒂素德蘭接受女性雜誌訪問時透露，《黑寡婦》拍攝期長達4個月，整個劇組就像行軍一樣，不但要到多個地點取景，動作場面亦多，加上日程很緊湊，所以拍到最後，扮演黑寡婦Natasha的史嘉麗祖安遜，以及演接班人Yelena的科倫絲佩芝相繼病倒，而且感染了肺炎，但兩人依然死撐到煞科。

導演大讚史嘉麗

導演姬蒂素德蘭特別大讚史嘉麗祖安遜有演員的專業操守，稱她絕對不會忸怩做作，「只要有她在片場，總滿是笑聲，她會跟片場的助理們開玩笑，絕無階級觀念。她欣賞人，也受到別人的欣賞」。姬蒂又指出，史嘉麗想《黑寡婦》變得層次豐富，能讓年輕人和女性感到更有意義。「她可能知道這是最後一部扮演黑寡婦的電影了，所以不想只是拍一齣感覺不錯的戲」，姬蒂說。

《黑寡婦》除了史嘉麗祖安遜和科倫絲佩芝主演外，還有金像影帝威廉赫特（William Hurt）、《怪奇物語》大衛夏巴（David Harbour）及《時代偽證者》麗素慧絲（Rachel Weisz）主演。該片原定去年5月上映，受疫情影響，延至去年11月，及後再延至今年5月7日開畫，不過上周迪士尼公布旗下新片安排，再推遲至7月9日上映，《黑寡婦》都可說多災多難。