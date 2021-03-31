《解構心機女》首集火藥味濃 江嘉敏窒馮盈盈例遲

【明報專訊】馮盈盈與江嘉敏去年因富豪船P事件傳反目，姊妹情不再，早前兩人被安排主持新節目《解構心機女》，在記者會上已互相明窒暗鬥。

馮盈盈遲到多藉口

節目首集前晚播出，馮盈盈與江嘉敏的對話滲出火藥味，談到約人出街的話題時，馮盈盈說：「有個fashionably late，有時為營造隆重登場感覺，有做過公司管理層的人同我分享，話如果約銀行客人到自己公司開會，會故意比約定時間遲5分鐘，因為覺得客人來到，應該要時間準備電腦及文件，如果你準時出現，要他們在你面前準備，好似給壓力及催對方，所以故意fashionably late，多5至10分鐘，待他們準備好，你作為主人家先登場，畀對方時間準備。」

此時江嘉敏忍不住寸爆馮盈盈說：「你知唔知點解呢個topic，馮盈盈可以講得咁順暢、熱烈同開心？」在旁的劉佩玥搭訕：「我做唔到佢咁fashionable呢樣嘢。」江嘉敏再說：「因為佢每次約我哋去行街又好，食飯又好，做乜都好，佢永遠都是fashionably late，無一次唔係。」其他主持戴祖儀和賴慰玲即打圓場轉移話題。

馮盈盈對於被指慣常遲到，她回應稱上一次約江嘉敏出街是年多前的事，已不太記得詳情，如果她真的有遲到，跟對方講對不起，希望江嘉敏不要放在心上。

娛樂組