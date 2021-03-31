出版自傳爆切腫瘤被隆胸 莎朗史東自揭童年遭外公性侵

【明報專訊】《賭城風雲》63歲女星莎朗史東（Sharon Stone）的自傳《The Beauty of Living Twice》，昨日正式出版，除上周率先公開拍攝成名作《本能》期間，遭導演保羅韋浩雲（Paul Verhoeven）等劇組人員哄騙，才會脫掉內褲演出那場經典的換腿蹺腳鏡頭，原來自傳還有其他更令人意外的內容，包括她小時候曾遭外公性侵，而且外婆是幫兇，以及切除腫瘤時，醫生未得她同意，卻自行為她隆胸。

莎朗史東在自傳中表示，小時候每次到訪外祖父母家，婆婆都會把她及胞妹Kelly關在房間，然後外公再入內性侵她倆。直到她14歲，外公因心臟病發逝世，她才如釋重負。在喪禮上，她還特別湊近棺木，確認外公真的再不會傷害她們，「我戳了他一下，詭異的滿足感冒升：『他終於死了。』我望向Kelly，當時11歲的她完全明白，這真的完了」。

腦中風康復 變得堅強敢言

2001年，時年43歲的莎朗史東，某天頭部劇痛難當，送院後驗出腦出血中風，據說只有百分之一的生存希望，最後她經過7小時的複雜手術獲救；這段徘徊生死邊緣的經歷，她亦在自傳提及。莎朗表示，當時她看到3名已逝世的朋友來到牀邊，告訴她不要害怕；她又看到一道光，相當神秘，想知道是什麽；下一刻胸口卻像被打了一下，她選擇生存下去，然後就醒來，還在喘氣，就似浸在水底太久之後的感覺。經過20年現已完全康復的莎朗說，經歷健康危機，讓她變得更堅強、敢言及更懂得面對創傷後遺，當中包括失敗的感情關係、3次小產，而且都是在懷孕5個半月後才失去胎兒，以及童年時被性侵。

書中又提到，莎朗史東要切除乳房腫瘤，重建手術中醫生卻未得她同意，就給了她更大更好的胸部，當時醫生還跟她說：「『這比較配合你臀部的尺碼』；他改變我的身體，卻沒有得到我的理解及同意。」

不見活地行為不當 視阿諾良師

莎朗史東在自傳也談及電影圈的朋友，包括最近因為紀錄片《亞倫對決花露》播出、涉嫌性侵養女一事再被重提的活地亞倫（Woody Allen），莎朗20歲時曾跟對方在《星塵回憶錄》合作，她表示當年沒看到他任何不當行為，反而有場戲要求她惜火車窗的，她最初表現不大理想，活地指導她時說：「我想你惜個窗就像真的在惜我。」莎朗稱確實照其吩咐演出。

至於跟莎朗史東在《宇宙威龍》合作的阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger），她說兩人拍完該片後依然是朋友，縱然政見不同，她一直支持民主黨，卻在加州州長選舉中投票給這名代表共和黨出選的老友。莎朗表示阿諾教識她很多事，由怎樣做好份工到如何應付公關，都獲益良多。