否認與華納鬧翻提前解約 星夢招手 許廷鏗不排除再合作

【明報專訊】有傳「華納一哥」許廷鏗今年初在商台叱咤頒獎禮奪得男歌手金獎後，恃紅生驕及私下接工作，與唱片公司鬧翻，最終獲華納放生，提前與他解約。許廷鏗自組公司回復自由身後，昨日首次露面，對離開華納的種種傳言和揣測逐一否認，還說傳聞很juicy。他稱事實是與唱片公司的合約於今年屆滿，並多謝這幾年合作，令他增添自立門戶的信心，這刻完全沒對抗之心，希望大家都好。他透露有多間唱片公司向他招手，包括前公司星夢娛樂，不排除再合作，自言去向半年內揭盅。

許廷鏗昨日到跑馬地出席代言已7年的的品牌活動。說到他突然離開華納唱片，他表示沒大家想像得那麼juicy，合約屆滿，未來他有新開始。有傳因他私下接工作，與華納不歡而散？他否認與華納不和及意見不合，「坦白講不是，我之前在社交網發文已經講了，合約完了，有新開始，尊重合約精神，希望大家不要有太多揣測」。問他是否曾私自接工作？他說不是事實，不回應，希望大家期待他的新工作、新發展。許廷鏗說會以音樂去講、開始實踐自己的想法。他重申：「簡單講，合約完了，合情合理完約。」另外，他會參加ViuTV稍後舉行的《CHILL CLUB年度推介20/21》頒獎禮。

沒有對抗之心

許廷鏗透露約滿華納的消息傳出後，有不同唱片公司與他接洽，包括前公司星夢娛樂，他又會重整自己團隊，所以未來有很多可能，「自由身有很多可能，充滿期待，我之前做Ig live，就是叫大家放心我OK。」 是否與華納的理念不同？他說：「很多想做的事都已完成，未來有很多摸索空間。 冇話理念不同，想做的歌，這幾年已經做到， 好真心感激華納對我的支持和栽培。 這幾年的合作令我增添信心，這刻完全沒有對抗之心，希望大家都好。（羽翼長成所以自立門戶？ ） 可能性好大。」

稱半年內會公布去向

再問有傳否華納放生他，與他提早解約？ 他否認，表示合作是今年完，不明白為何有那麼多風聲。 至於有指他半年後會赴台灣發展，他沒好氣說：「 太多揣測了，我兩年前已經說去台灣發展，因疫情關係才沒去，根本不是傳聞的說半年過冷河期。」 他透露未來幾個月會有新動向、新合作和新企劃 ，亦不排除簽唱片公司，多謝各方招手和關心， 星夢娛樂是其中之一，不排除雙方再合作，「 所有合作過的公司都保持良好關係。（價高者得？） 最重要有共同理念， 半年內會有消息」。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com