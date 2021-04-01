韓事務所刪除「一個中國原則」聲明激嬲網民 Mamamoo恐失內地市場

【明報專訊】韓國女團Mamamoo成員華莎、頌樂和玟星剛與RBW娛樂公司續約，暫時解除拆伙危機，事務所卻陷入另一場公關災難，前晚RBW突然透過社交媒體發表聲明：「我司堅持一個中國原則。」數小時後刪除帖文，原因是「內部沒有協商」，此舉隨即觸怒內地網民，要求事務所滾出中國，就連Mamamoo亦受牽連，不少人表示要「脫粉」，就算續約亦恐已失去內地市場。

成軍7年的Mamamoo，隊員頌樂、玟星和華莎先後跟事務所RBW續約，尚欠輝人仍未動筆，公司表明絕不讓組合解散，粉絲以為鬆一口氣？噩夢原來剛開始。有傳網民不滿RBW旗下日本藝人井汲大翔參加內地選秀節目《創造營101》期間，被翻出曾把台灣及香港稱為國家的言論，前晚RBW透過微博發表聲明：「我司堅持一個中國原則。」贏得網民讚賞。

事隔數小時後，昨日凌晨RBW突然刪除帖文，原因是「內部沒有協商好的內容的帖子給大家帶來了混亂，非常抱歉」，有關言論再次激起民憤，紛紛留言指摘「RBW一分錢也別想在我手裏撈」、「一個中國無可否認」；亦有網民替Mamamoo辯護「是公司的錯不是女兒的錯」、「喜歡四姐跟公司無關，與國籍無關」等。

《黑道律師》刪除內地品牌植入廣告

中韓網民最近為泡菜、韓服等起源問題，多次隔空對罵，SBS電視台新劇《朝鮮驅魔師》主角張東潤以月餅、餃子、皮蛋等中國食品招待西方傳教士，亦惹起韓國網民不滿，終令劇集腰斬收場；宋仲基與全汝彬合演tvN劇集《黑道律師文森佐》，早前出現二人進食內地品牌「自嗨鍋」韓式拌飯的植入廣告，同樣觸動韓國觀眾神經，對此表示反感，要求刪除畫面。

購入《黑道律師文森佐》播映權的影視串流平台Netflix昨日表示，韓國網上版本已經刪剪有關片段，至於香港、台灣及美國等地則需時2至4個工作天，新版將會陸續完成。

韓劇改編內地小說惹不滿

在中韓關係敏感時刻，新劇製作變得如履薄冰，由韓石圭、鄭有美及廉惠蘭等主演，改編自內地作家紫金陳小說《長夜難明》的JTBC新劇《直到早晨天亮》，有傳獲騰訊投資，亦有指小說內容含有政治宣傳作用，令到新劇未播，韓國網民已反感；製作公司昨日澄清，原著涉及共產主義的內容和角色，已根據韓國實際情况作出80%改編，而且新劇資金來源與內地無關，希望可以釋除觀眾疑慮。