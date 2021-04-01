【開箱】《Stand by Me多啦A夢2》大雄遇見未來的自己 交換靈魂

【明報專訊】多啦A夢踏入50歲，日本先後推出兩齣動畫電影慶祝，包括去年在港上映的《電影多啦A夢：大雄之新恐龍》，以及今日上映的《Stand by Me多啦A夢2》；後者原定去年暑假在日本上映，因疫情延至去年11月開畫，票房亦受影響，僅收27.3億日圓（約1.92億港元），遠不及上集《Stand by Me多啦A夢》在日本的83.8億日圓（約5.9億港元）成績。

以「嫲嫲的回憶」為基礎

《Stand by Me多啦A夢2》由首集的八木龍一及山崎貴聯合執導，延續《多啦A夢》3D系列笑中有淚的風格，以原作最感動篇章之一的「嫲嫲的回憶」為基礎，加上第2卷「我出生的那一天」及原創內容合製而成。故事設定於未來世界，大雄與靜香舉行婚禮當天，也是緊接上集《Stand by Me多啦A夢》情節。今集描述大雄無意中找到已故祖母為他縫補的啤啤熊布公仔，令他會憶起對方的溫柔和慈愛，於是與多啦A夢一起乘坐「時光機」回到過去探望嫲嫲。大雄媽媽看到長大了的大雄也認不出來，反而嫲嫲早已察覺到他是來自未來的大雄，更對他說希望可以看到大雄結婚的樣子。

大雄為了一償祖母心願，與多啦A夢坐上「時光機」前往未來大雄婚禮當天，卻發現大雄竟然逃婚玩失蹤！大雄為實現嫲嫲願望及守護未來的靜香，迫不得已將自己「變大」出席婚禮，並四出尋找成人大雄。原來大雄害怕無法給靜香幸福，在街上遊蕩期間，看見多啦A夢在未來世界遺留下的「時光機」，於是「逃亡」回到童年時代。多啦A夢與大雄幾經辛苦找到長大了的大雄，為了助他找回自信，兩個大雄利用法寶交換靈魂，讓成年的大雄靈魂「進駐」小學生大雄的身驅，重拾童年光景，可惜法寶出現故障，兩人的靈魂恐永遠留在對方體內，兼失去所有記憶與意識。

上集的《Stand by Me多啦A夢》以大雄與靜香的戀愛故事為重心，今次延續前作並伸延到「大雄和靜香的婚禮」現場，加上「嫲嫲的心願」作基礎，變成一個關於人生最重要一天及家庭的故事。導演八木龍一表示，漫畫中「我出生的那一天」是他最喜愛的故事。人生最重要的一天，除了結婚日，出生那天也十分重要；戲中兩代大雄一同穿梭時空回到自己出生當日，得知名字由來及父母對他的期望後，大雄在婚禮講述自己名字的故事，場面感人。

感動場面經典法寶輪流登場

戲中另一感人場面，是多啦A夢利用法寶「交換繩」，讓小學生大雄和成年大雄交換靈魂後，雙方差點失去所有記憶之際，大雄憑僅餘的意識解除困境，大雄重感情、充滿毅力的一面，讓人感動。另外，成年大雄變回小學生後，看見年輕的媽媽、與胖虎等人打棒球，再次享受童年的愉快時光，這一幕甚有趣及能引起共鳴，試問誰沒想過回到童年時無憂無慮的日子？原來這情節是參考原作第5卷的「45年後」。

大雄與靜香婚禮當日的情况，在原著漫畫中未曾出現，在《Stand by Me多啦A夢》首集也只是輕輕帶過，今集填補了這一幕的空白。婚禮在東京的「蜜瓜王子酒店」頂層戶外宴會廳舉行，備有開放式圓頂，大雄與靜香的婚禮在雨中開始，當大雄致辭時剛巧停雨，打開了圓頂看見晴天，寓意兩人的婚禮「雨過天晴」。

「多啦A夢」的世界少不了神奇法寶，今次就出現「尋人拐杖」、「重力漆油」、「靈魂機」、「靈魂交換繩」及「失憶棒」等，還有經典法寶的時光機、隨意門、時間布、時光電視、竹青蜒及縮小電筒等。日語版跟上集一樣，由《東京家族》妻夫木聰為成年大雄獻聲，今集出現的嫲嫲角色，則請來殿堂級的《葬禮》女星宮本信子配音。主題曲《虹》由《3年A班》菅田將暉演唱，台前幕後陣容鼎盛。

上映日期：4月1日