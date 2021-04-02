向麥貝夷道歉 翟威廉認有短暫伴侶：不是一夜情

【明報專訊】女歌手麥貝夷日前在社交平台爆剛生日的男友出軌，性伴侶多得驚人，跟她傳過緋聞的翟威廉成嫌疑人物；翟威廉即時澄清，稱麥貝夷所說的不是他，兩人沒拍過拖。翟威廉昨日出席復活節市集活動，問他日前（3月29日）生日是否很難忘？他說：「很多人問我這個問題，我要澄清，我不是麥貝夷男友，她不是講我，但如我的生活模式令她感到不開心，我講聲對不起。（會否主動找她？）她一早『封鎖』了我，沒交流，我也在了解中。」

「感情路上很直接」

翟威廉表示自跟陳庭欣分開後，7年來都是單身，但有伴侶。問到是否性伴侶？他說：「這7年有短暫伴侶，但不是一夜情，伴侶有日本人和韓國人，目前我都有個日本伴侶。如我的生活模式令人不開心和不安，我在此說聲對不起。」翟威廉不知麥貝夷為何嬲了他，他說：「我從來不講大話，感情路上很直接，我是這種生活模式。」他透露曾託朋友找麥貝夷，希望對方澄清不是他，但朋友說不方便；他說聽了鄭秀文的歌曲《我們都是這樣長大的》就豁然開朗，「故事如是講我，我迎接呢樣嘢。（性伴侶多的指控，影響很大？）好似食死貓咁，我已經36歲，生活模式由自己決定，點解要理人點睇。我不會叫她麥小姐，我跟她很熟，Happy Live早期有幫手和共同努力，她付出很多，不是外人，但我們從來不是情侶關係，有否誤會我不知，亦了解不到。事件引起很多話題，但不想繼續發酵，所以我最後一次講，以後不回應了」。他澄清並不是無數咁多伴侶，他是正常人，但不會講有多少伴侶。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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