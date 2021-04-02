周嘉洛獲力捧拍劇不捨《愛‧回家》 吳偉豪：無約何泳芍酒店Staycation

【明報專訊】吳偉豪、周嘉洛昨日出席處境劇《愛‧回家之開心速遞》活動，兩人成為被玩對象，湯盈盈與單立文（豹哥）取笑吳偉豪復活節假期去拍拖行山、放狗。玩遊戲時，周嘉洛以雞蛋拍打劉丹心口，被滕麗名、呂慧儀鬧不尊敬長輩。他即時嚇呆了，原來大家設局整蠱他。

周：望跟王祖藍學習

林凱恩爆周嘉洛獲公司力捧，多了花名「嘉洛爺」。周嘉洛立即求饒道：「玩咁大，對唔住呀！」有報道周嘉洛頂替王祖藍接拍古裝喜劇，連後者都公開讚他，周嘉洛說：「受寵若驚，希望有機會跟祖藍傾偈學習。」他表示有收到消息，暫未約見監製了解詳情，「我不會抱太大期望，有工作會盡力做好」。他又稱參與演出《愛‧回家》5年，是他的成長之地，但未知新發展會否退出《愛‧回家》劇組，甚至影響與劇中拍檔林凱恩被「拆散鴛鴦」。林凱恩笑說：「希望嘉洛爺帶挈，我都希望拍正劇，可能在正劇再相遇。」

吳：行山放狗是舊事

吳偉豪避談與圈外女友Charlotte姊弟戀「見光死」的分手傳聞，他說：「感情事低調，不會多回應，多謝關心。」但他否認戀上何泳芍（Honey）：「冇咁嘅事！」他與Honey被網民發現曾一齊行山放狗，他澄清已是一年前的事，當時還有其他朋友同行，之後已沒聯絡。對於被指愛約女生去酒店Staycation，Honey也是被邀之列？他反駁道：「無咁嘅事，無中生有，不明點解啲人攞舊相牽連一齊作故仔，這樣會影響我身邊人。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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