隊友保錡形象插水 體驗娛樂圈殘酷 ERROR高呼：唔敢再犯錯

何啟華（左起）、郭嘉駿在節目中品嘗口罩小姐的廚藝，兩人表明不會整蠱參賽者，會想盡辦法將她們最好一面呈現出來。

郭嘉駿（上至下）、梁業及何啟華齊聲說ERROR是四位一體，所以他們不會放棄保錡。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】組合ERROR成員郭嘉駿、梁業、何啟華及吳保錡為ViuTV拍攝綜藝節目《最後一屆口罩小姐選舉》正播映，保錡因處理感情事失當，加上被網民嘲笑貌似八兩金，他以粗口跟網民罵戰，令形象插水；免影響隊友發展，保錡決定暫別幕前，所以早前節目宣傳，他都未有亮相，3名隊友苦笑道：「我們的組合叫ERROR，但人生原來不可以有Error（犯錯）﹗」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

何啟華（阿Dee）笑言組合當初改名ERROR，似默許做任何事出錯都是理所當然，但知名度提升，就發現大眾對ERROR的標準不同了，而且多了框框，「ERROR可以Error（犯錯），小錯是可以，大錯就不能。尤其是今次保錡事件，令我們體驗到娛樂圈現實又殘酷，網民威力很大，但亦可藉此學習成長」。

193：人紅犯錯多人鬧

郭嘉駿（193）認同阿Dee所言，稱保錡一向多正評，獲網民讚做節目搞笑又落力，猜想不到爆發起來，努力建立的形象瞬間毁於一旦，「其實都要多謝保錡，他跌倒也令我們警醒不可以犯錯，要留意自己生活小細節，不是ERROR就可以做錯事。以前我們犯錯無人理，現在犯錯多人鬧，某程度代表你紅了，就要守行為，好正常事。現在要學識做公眾人物，不可以將所有事都攤出來」。

肥仔：高位跌下難翻身

梁業（肥仔）覺得後生仔犯錯未必是壞事，反而有助修正人生，「當我們未去到好紅，在呢個位置跌一跌，都容易企起身，否則去到高位跌得愈深，仲難翻身。每個人都會有情緒，但保錡那刻忍不住，現在他明白自己是公眾人物，不可以將這些事亂公開畀人睇到！我叫他不要太投入睇網民留言，避免影響心情」。

四位一體不放棄保錡

他們表示經此一役，四人感情更牢固，是四位一體，所以不會放棄保錡，會輔導對方，希望他不退團：「我們不是撐他做錯事，他知錯能改，絕對會撐他！其實他好內疚，經常私下跟我們道歉；我們都擔心他，會否因減少工作而難以維生？」肥仔透露《最後一屆口罩小姐選舉》和《ERROR自肥企劃》仍是ERROR四子一起拍，尚有一個多月相處時間，未感受到三缺一的影響。

阿Dee力保口罩小姐形象

談到《最後一屆口罩小姐選舉》，肥仔表示節目是希望疫情快過去，大家不用再戴口罩，參賽者若對樣貌不夠自信，戴口罩就可以加強自信。阿Dee表示ERROR向來搞笑，但在這個真人騷擔當隊長角色，不敢整蠱，「不想參賽者形象損毁，令她們被網民鬧或扣分，所以我們會想盡辦法，將她們最好一面呈現出來」。193說：「我們都是選秀節目出身，知道當中的辛酸，被淘汰的痛苦，更不能太嘻皮笑臉對待她們。」問到選美準則？他們表示不單純選美貌，還會睇性格及有沒有這團火。193說：「我們會分隊上山露營，從不同測驗睇參賽者表現；我以前會好快對一個人下定論，其實應該慢慢了解先，當中見到有些人肯改變，自己亦會改觀。」肥仔笑稱有些參賽者見ERROR做隊長，以為會玩好刺激及開心的遊戲，「她們說可以食蟲及玩笨豬跳都得，其實誤會了」。

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