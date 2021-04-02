【開箱】《十年》重登收視榜第5位 廖啟智選片特立獨行

【明報專訊】還有好幾年才到古稀的廖啟智（智叔），傳出患胃癌消息未幾，即再來逝世噩耗，網上一片哀嚎，不少粉絲分享對其影視作品的回憶。無綫日前開始重播他主演的《律政強人》，以及再奪香港電影金像獎最佳男配角的電影《証人》，開電視則播放《皇家師姐IV直擊証人》；當年奪得香港電影金像獎最佳電影卻受到爭議的《十年》，智叔有份演出其中一個單元〈本地蛋〉。未知觀衆是否都緬懷他的演出，《十年》近日再次打入影視串流平台Netflix收視榜十大位置，昨日更位列第五。

《無間道II》演得內斂

《十年》的〈本地蛋〉講述2025年，香港最後一間本地活雞農場被迫結業。多年來靠賣本地蛋為生的阿森前景未明，同時亦開始擔心參與「少年軍」的兒子明仔。阿森發覺明仔需要參與愈來愈多的「保密行動」。一天，阿森因賣寫有「本地蛋」而不是「香港蛋」的雞蛋，被「少年軍」控訴違規。那些仍是小孩子的「少年軍」卻不了解為何違規，只知道執行長官的命令，批鬥舊有香港文化，容不下「本地」二字。智叔飾演的阿森教導兒子，「千萬不要人云亦云」，以及滿是政治諷喻的金句如「千祈唔好慣，就係因為我哋乜嘢都慣晒，先搞到你哋咁」，近日就被網民瘋傳。

智叔有份演出的《証人》、《Z風暴》、《魔警》、《救火英雄》、《盜馬記》都可在Netflix重溫；當然還有《點五步》裏嚴厲卻愛惜學生的盧校長。其實他在《無間道II》扮演的三叔亦十分精彩，以內斂的方式演繹，無論是大開殺戒後撒溪錢，還是代侄兒清理門戶後拿出口琴吹奏都精彩，再次獲金像獎最佳男配角提名，卻輸給《大丈夫》梁家輝，到底是什麽因由？

支持獨立電影

除了《十年》、《點五步》外，智叔可說是獨立電影的支持者，也展現了他在選角方面的特立獨行，譬如黃精甫與李公樂早期聯合執導的《福伯》，智叔扮演殮房「聽差」、行內俗稱「福伯」的角色，為法醫背後的無名英雄，經常需要操刀解剖屍體，更遇上了黑幫殺手、死囚及想吃人肉的殺人狂；最可悲又無奈的一幕戲正是講述他為兒子解剖，十分苦澀。

至於崔允信導演的《三條窄路》，講述警察、教會和傳媒三者聯手調查一宗謀殺案，智叔扮演的牧師與黃毓民飾演的角色，在電台節目月旦時事，要求民主選舉，抨擊政府盲目崇拜自由市場，前者卻被教友要求不要再在節目中肆意批評，後者更被封咪。

另外，他亦演出過《浮世戀曲》導演陳耀成的《大同：康有為在瑞典》，片中智叔扮演康有為，講述1904年，他與二女康同璧（陳令智飾）抵達瑞典，在斯德歌爾摩一個島上住了4年，是康有為百日維新失敗之後流亡海外16年的歲月；此片結合劇場與紀錄片，帶實驗味道。

智叔11年前憑《証人》的老差骨角色，繼《籠民》後再度在香港電影金像獎贏得最佳男配角殊榮，他當時說，希望下一年可以角逐最佳新人，當時全場捧腹，但他從容續說並非講笑，稱希望心態永遠都是很新。智叔身故後，每個圈中人談及他都讚，「戲好，人好」。該段滿是謙遜的謝辭就是明證。