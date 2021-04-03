承認任無綫藝訓班校長 馬浚偉：有過千人報名

【明報專訊】黎瑞恩與馬浚偉昨日出席舞台劇《男人40 CEO》記者會。該劇受疫情影響，公演日期由去年9月延至今年6月，門票昨日開售。馬浚偉與黎瑞恩報喜說75%入座率基本已售罄，但計過也要蝕錢。

黎瑞恩抗拒脷疊脷

兩人在劇中有感情線及咀戲，之前透過視像綵排，未正式面對面接觸。馬浚偉笑說：「是啜到與啜唔到之間，是喜劇，不會脷疊脷。」黎瑞恩聽到「啜」和「脷疊脷」反應很大，「我接受不到，沒感情和愛情，我啜唔到落去，一直沒獻出銀幕初吻」。

馬浚偉擔任無綫新一屆藝員訓練班校長，但無綫副總經理曾志偉早前否認，馬浚偉說：「總之我和無綫有通過電話，樂易玲在兩個月前邀請我擔任新一屆藝員訓練班校長，負責管理和設計課程，目前只欠課程內容。亦跟志偉哥傾過，今（昨）日樂易玲致電給我，話有過千人報名，4月中篩選、5月底開學，我會任教，亦邀請朋友做客席導師。」會做多久？他說按項目合作，擔任校長沒有壓力。

黎瑞恩透露下周接種科興疫苗，但現在又可接種復必泰疫苗，她說要再考慮。馬浚偉因心律不正問題，家庭醫生不建議他打疫苗，他諮詢過兩名醫生教授，叫他做心電圖，看身體情况再決定。

記者：柯美