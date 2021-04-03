春季日劇下周開鑼 《悠長假期》拍檔對壘 竹野內豐扮法官撼多情松隆子

【明報專訊】日本各大電視台於黃金時段推出的春季日劇將於下周一（5日）開鑼，今季陣容鼎盛，包括相隔10年再演富士電視台「月9」（逢周一晚9時播出）劇的竹野內豐，新作《第一刑事部的烏鴉》負責打頭陣；曾與他合演《悠長假期》的松隆子，今季在《大豆田十和子與3位前夫》扮演職業女性，面對前夫岡田將生、松田龍平及角田晃廣的愛情夾擊，有望跟舊拍檔竹野內豐爭做收視冠軍。

富士「月9」劇《第一刑事部的烏鴉》改編自同名漫畫，將於本月5日首播，香港觀眾可以透過煲劇平台「黃Viu」收看。竹野內豐飾演東京地方裁判所的法官，以破格手法處理案件。新劇除了有「型男」竹野內豐外，其他角色同屬演技派，包括《給力！漫畫社》黑木華、《同期的櫻》新田真劍佑及《信用欺詐師》小日向文世等，陣容甚具瞄頭。

松隆子繼去年主演《逆轉大叔》後，今季伙拍岡田將生、松田龍平及角田晃廣合演富士台另一新劇《大豆田十和子與3位前夫》，定於本月13日首播。講述松隆子三度離婚，育有一名就讀中學的女兒，與前夫們糾纏不休的愛情故事。從電視台公開預告片可見，松隆子跟三名前夫碰頭兼吵架，場面既搞笑又「狗血」，令人期待劇情發展。

除了竹野內豐及松隆子，春季日劇還有廣瀨鈴與櫻井翔合演《Nemesis》、石原里美與綾野剛的《戀愛Deep》、玉木宏與廣末涼子合演《櫻之塔》、北川景子與永山瑛太的《離婚活動》、菅田將暉與有村架純的《短劇開始》，以及阿部寬與長澤正美的《東大特訓班2》等，全是最強組合，勢必掀起收視大戰。

玉木宏一劇接一劇

值得一提的是，《交響情人夢》男星玉木宏婚後努力工作，去年主演日劇《極道主夫》，參演NHK大河劇《直衝青天》現正熱播，再加上新劇《櫻之塔》即將推出，幾乎年中無休，一劇接一劇。香港觀眾亦可透過「黃Viu」收看此劇。

另一焦點是TBS電視台本月20日首播、橫濱流星與川口春奈合演愛情劇《打扮的戀愛是有理由的》，該劇緊接上白石萌音主演《Oh！My Boss戀愛放別冊》，加上TBS近年多齣愛情劇如《天堂的天使》及《僱傭妻子》大受歡迎，《打》劇有望成為收視黑馬。

文：蘇珮欣