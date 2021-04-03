【開箱】《貝克街游擊隊》 福爾摩斯聯乘《怪奇物語》走年輕化路線

小碧與潔西姊妹情深，後者以超能力對付邪靈，彷彿就是維多利亞時代的Eleven。

【明報專訊】影視串流平台Netflix對於《福爾摩斯》偵探題材，似乎情有獨鍾，繼去年推出原創電影《天才少女福爾摩斯》大受歡迎後，上月26日上架的新劇《貝克街游擊隊》（The Irregulars），同樣改編自柯南原著小說，把書中配角獨立成篇，進行二次創作，加入奇幻元素，變成YA（Young Adult）驚慄劇，結果大受歡迎，連日佔據收視排行榜十大位置。

福爾摩斯淪為陪襯

巧合的是，《貝克街游擊隊》跟《天才少女福爾摩斯》製作人兼女主角美莉布朗（Millie Bobby Brown）的成名作《怪奇物語》，無論在故事抑或角色設定，竟然出奇地相似，難道真是巧合？

《貝克街游擊隊》講述維多利亞時代的倫敦，4個情同手足的街頭少年：潔西、小碧、比利和史派克，為了謀生而受聘於福爾摩斯助手華生，協助調查棘手奇案，藉此揭發邪靈入侵倫敦的驚世秘密。原著中的「貝克街游擊隊」僅屬跑腿性質，落入製作人兼編劇Tom Bidwell手上，頓時升價百倍，就連福爾摩斯與華生都淪為陪襯。

曾演《國王的信使》的愛爾蘭籍華裔女星Thaddea Graham扮演小碧，性格火爆衝動，加上父母失蹤，從小與《星夢女神：茱地嘉蘭》女星Darci Shaw飾演胞妹潔西相依為命，但因後者體弱多病，經常受到噩夢纏繞，於是過分保護，反令潔西感到難受。

事實卻是，潔西天生異能，只要接觸他人，便可看穿過去與未來，華生正是看中她的天賦，才利誘小碧等人協助查案，結果在「嬰兒連環綁架」及「兒童牙齒失竊」等靈異案件中，眾人大顯身手，同時令潛伏在倫敦黑暗角落的超自然勢力，加速入侵行動。

角色設定熟口熟面

隨着雙方合作機會增加，小碧透過華生逐步揭開失蹤母親與福爾摩斯之間，竟有着千絲萬縷關係，而且福爾摩斯早知邪惡勢力存在，更刻意利用潔西異能，達至某個不可告人目的。所有謎團都在結局揭盅，在此不贅，至於是否合情合理，留待觀眾自行定奪。

此劇每集都由一宗奇案串連起來，配合邪惡勢力逐步擴張，終透過地底的撕裂缺口，準備大舉入侵倫敦，幸得擁有超能力的潔西拚死頑抗，加上身邊好友協助，總算邪不勝正。

這個劇情發展，是否熟口熟面？正是跟《怪奇物語》如出一轍，潔西彷彿就是維多利亞時代的Eleven（美莉布朗飾），為了保護好友，誓死對付平行世界的怪物。如果說《貝克街游擊隊》沒有參考成分，實在令人難以信服。

新劇販賣血腥暴力

《貝克街游擊隊》換上偵探劇作包裝，說穿了不過是幌子，畢竟YA劇集的重點並非破案過程有多曲折離奇，反而血腥場面與官能刺激，更能吸引年輕觀眾的眼球，Tom Bidwell深明此道，首集出現巨鳥啄盲少女、結局倫敦民眾變身喪屍四出咬人的驚慄場面，便是最佳示範。

《怪奇物語》第4季將於今年開播，明顯向它「致敬」的《貝克街游擊隊》會否依樣添食？目前還是未知之數，反正結局早已埋下伏線，包括福爾摩斯與小碧母親的下落未明、來自另一世界的邪惡勢力會否捲土重來等，只待Netflix拍板，可謂長拍長有。