利基尚沛治辭演《柏捷頓家族2》 博彩公司即調低接任占士邦賠率

【明報專訊】影視串流平台Netflix最高收視劇集《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton），今年1月宣布添食，飾演「公爵Simon」的男主角利基尚沛治（Rege-Jean Page），昨日突然宣布不會在第2季亮相，令粉絲震驚又傷心，有博彩公司認為他接替丹尼爾卡特（Daniel Craig）成為下一任占士邦的機會大增，隨即把賠率降低，反映行情看漲。

《柏捷頓家族：名門韻事》改編自Julia Quinn的歷史浪漫小說，講述19世紀英國貴族的感情與婚姻故事，首季共分8集，主要講述利基尚沛治扮演「公爵Simon」跟柏捷頓家族長女Daphne（菲比丹尼科飾）由冤家變成夫婦，並誕下一子作結。劇集去年聖誕上架，結果大受歡迎，首播4星期錄得8200萬次點擊，成為Netflix全球最受歡迎劇集。

160萬粉絲讚好

昨日Netflix透過劇中撰寫上流貴族八卦新聞的Whistledown夫人宣布，現年31歲的英國男星利基尚沛治將不會在第2季亮相，「我們會懷念公爵Simon的演出，他永遠都是柏捷頓家族的成員」，至於「公爵夫人Daphne」菲比丹尼科（Phoebe Dynevor）則會繼續演出。有傳利基尚沛治只跟Netflix簽訂一季合約，離開劇組只是意料中事。

利基尚沛治亦透過社交媒體證實：「能夠扮演公爵，是我的榮幸，謝謝劇組和粉絲，一切都超乎我想像，這份愛是真實的，也會持續增長。」截稿前為止，有關帖文上載短短16小時，已獲160多萬粉絲點讚，反應相當熱烈。

Kim Kardashian表示震驚

此劇製作人基斯凡杜生（Chris Van Dusen）其實早有暗示，今年初宣布開拍第2季時，被問到「公爵伉儷」會否回歸？他答得模稜兩可：「對我來說，他們一直都是柏捷頓家族成員。」如今證實利基尚沛治離開劇組，社交媒體一片哀號，網民表示震驚、傷痛和難以接受，「這是遲來的愚人節笑話嗎」、「我睇《柏捷頓家族》就是為了利基尚沛治呀」，就連自認是此劇粉絲的真人騷女星Kim Kardashian，昨日亦在官方網站留言：「等等，什麼？」

提起利基尚沛治，隨着丹尼爾卡特（Daniel Craig）拍罷新片《007：生死有時》（No Time To Die）後，誰人接任占士邦一角，近年成為影壇熱話，候選男星包括《雷神奇俠3：諸神黃昏》艾迪斯艾巴（Idris Elba）、《毒魔》湯哈迪（Tom Hardy）及《小婦人》占士諾頓（James Norton）等。

利基尚沛治憑《柏捷頓家族：名門韻事》爆紅後，亦來分一杯羹。有博彩公司得悉後者不會演出第2季後，隨即把他的賠率由5倍減至3.5倍，反映行情看漲。