【開箱】《Oh！珠仁君》 比失實史劇更離地的愛情故事

【明報專訊】韓劇《朝鮮驅魔師》被指歪曲歷史，鬧得滿城風雨，其他韓劇亦受牽連，遭網民逐一「審查」。事實上，過去有不少劇集都會利用歷史事件進行二次創作，受到批評亦是尋常，直至《朝》劇觸及中韓矛盾，一發不可收拾。韓國MBC電視台上月24日播出新劇《Oh！珠仁君》，講述電視劇作家與愛情劇女星的愛情故事，類似男女主角意外同居然後擦出愛火的方程式，感覺比失實史劇更離地。

同時段收視包尾

《Oh！珠仁君》是由《為你瘋狂》玄率葉導演與《命中注定我愛你》趙鎮國編劇攜手合作，並由《變身有情人》李民基、《出師表》Nana及《醫療船》姜敏赫演出，同時段播出李勝基主演《Mouse》、朴信惠與曹承佑合演《西西弗斯的神話》，雖然這兩齣作品收視不高，然而《Oh！珠仁君》更加慘淡，至今播出4集，最高收視率僅得2.6%，更一度低見1.8%。香港觀眾可透過myTV SUPER收看。

劇集收視不理想，演員吸引力欠奉，劇情也略嫌俗套。故事講述男主角韓雨秀（李民基飾）是韓國著名的驚慄劇作家，作品一向高收視，但說話尖酸刻薄、性格自我中心，還有嚴重潔癖與強迫症，例如看到大門或抽屜未關好，必定合上才安心。人氣女星吳珠仁（Nana飾）擅演愛情喜劇，一直渴望參演韓雨秀的劇本，三度提出要求，卻遭連番拒絕。

表面毒舌其實暖男

韓雨秀角色設定熟口熟面，近年不少韓劇男主角都是不近人情的「富二代」，例如《秘密花園》玄彬或《咖啡王子》孔劉，表面「毒舌」內心善良。《Oh！珠仁君》韓雨秀大同小異，性格惹人討厭，其實孝心滿載，不僅愛惜母親，就連吳珠仁媽媽患上認知障礙症，誤認他是亡夫，未有即時揭穿，更陪對方出外遊玩，已經可見一斑。

《Oh！珠仁君》另一韓劇常見套路，就是男女主角在迫不得已的情况下同居。韓雨秀母親因為患上重病，自覺時日無多，於是偷偷賣掉兒子的單位，藉此逼他回家同住。巧合的是，吳珠仁兒時曾經入住此屋，為了找回兒時回憶，二話不說購入房子。可是韓雨秀患有嚴重強迫症，一定要在此房子才能創作劇本，只好與吳珠仁協商，暫時寄住在她家。吳珠仁身為人氣女星，竟答應與不相熟兼討人厭的男編劇同居，實在令人難以信服。

兩位母親表現窩心

新劇雖只播出4集，不難推測劇情發展，韓雨秀與吳珠仁同居後，由於性格不合，經常吵吵鬧鬧，然後互相了解，最終擦出愛火，過程中加插一直暗戀吳珠仁的「富二代」鄭有真（姜敏赫飾），明明家境好、人品好，吳珠仁卻偏愛韓雨秀。

《Oh！珠仁君》劇情難言創新，猶幸主角表現不俗，毒舌編劇李民基演來恰到好處，未讓觀眾反感；Nana與姜敏赫表現自然，亮點其實是扮演韓雨秀母親的李輝香，與飾物吳珠仁母親的金好貞，兩人是失聯多年的好友，患上重病後重遇，為劇集帶來窩心感覺。