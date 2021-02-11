迎戰無綫《開心大綜藝》 ERROR對《口罩小姐》有信心

【明報專訊】組合ERROR成員郭嘉駿（193）、梁業（肥仔）及何啟華（阿Dee）昨日出席ViuTV節目《最後一屆口罩小姐選舉》記者會，公布晉身4月11日總決賽最後8強參賽者，除安排黃德斌、陳倩揚及倪晨曦擔任評審，決賽更有佳麗泳裝環節，對撼無綫全新綜藝節目《開心大綜藝》。

對於有指無綫以新綜藝節目迎戰，ERROR表示對自己的節目有信心，193說：「我只留意到無綫藝員訓練班招募的截止日期，我諗住參加，但未報名，要向公司請示一下得唔得，我入ViuTV前真的參加過藝員訓練班，但他們沒有收我，其實我們沒有留意隔籬台用什麼撼我哋，純粹想做好自己的節目，有競爭都是一件好事。」阿Dee認為大家都是做好節目，娛樂香港觀眾，最緊要多人睇電視。肥仔稱：「好似突然間將我們擺上枱，我們沒有對撼的意欲，只會互相內撼，不會和別人撼。如真的是這樣，那就多謝志偉哥畀面。」

盼大家體諒MIRROR

組合MIRROR日前在梅窩拍攝節目，姜濤斥責粉絲阻礙工作，ERROR表示沒有類似經驗，「不好意思，我們沒有粉絲的，都想試吓被阻住拍攝。我們從新聞了解過件事，覺得姜濤是專業藝人，好驚阻礙拍攝，所以需要阻止這件事，其實不止阻到藝人，還會阻到其他工作人員；MIRROR將開演唱會，停拍一日就少一日排練，希望大家體諒」。

193維護「老闆娘」

參賽者之一「老闆娘」一直被網民劣評，早前疑不堪抨擊而自殘；昨日她以哭腔自我介紹及表明已反省，但沒有眼淚，獲193開聲維護，解釋「老闆娘」的炫富有錢人形象，是他為節目效果塑造出來，他亦不介意被批評選錯「老闆娘」入圍。「老闆娘」受訪時承認當日不成熟處理情緒壓力，稱現在已看淡比賽勝負，承認自己有很多缺點，最想藉比賽改善個人品格及修養。

記者：林祖傑