林家棟讚夠韌力 連踩18小時無投訴 84歲謝賢拒退休：未死之前都拍

【明報專訊】林家棟昨日以監製身分，率領電影《殺出個黃昏》一班演員，包括謝賢、林雪、何雁詩、顏子菲、顧定軒、林耀聲、符家浚與鍾雪瑩現身尖沙嘴，出席該片於第45屆香港國際電影節舉行的世界首映，任賢齊也來捧場。84歲的謝賢在新片有突破演出，除眼鏡又穿拖鞋，當問到會否再拍戲時，不言休的謝賢笑稱未死之前都會繼續拍戲。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

謝賢（四哥）在新片跟一班後輩合作，他開玩笑說：「畀啲新人踩低我。」林家棟稱四哥地位很重要，台前幕後的新人都向他學習，今次也見證四哥夠韌力，有幾天開工連續拍攝18小時，對方完全沒有投訴，家棟說：「四哥拍文戲和動作都應付到，只要求食蛋撻、牛腩麵和飲可樂。」

請四哥high tea食雪茄傾合作

新人鍾雪瑩有幸跟四哥演兩爺孫，大讚四哥為人親切，家棟笑說：「四哥對女仔好nice，只是對我不nice。」他大爆邀四哥拍戲費盡唇舌，並說：「四哥話很多人不曉得用他，他想要突破，出來傾合作，他指定要去四季酒店下午茶，又要去雪茄吧，好貴，我荷包赤赤痛，但值得的。」四哥笑稱入行後戴墨鏡演出成為其標記，不過新片會除眼鏡、著拖鞋很突破，合作愉快。被問到會不會再拍戲時，他百無禁忌說：「未死之前都拍。」

談到他的健康狀况，四哥笑言經常運動，並說：「得閒打吓麻將仔，但我經常輸，要派錢，所以我好窮。我小時候真的有用丫叉打雀仔，拿回家煮給父親做晚餐。」對於家棟昔日在劇集《難兄難弟》扮四哥，四哥笑稱：「因為他扮我，怪不得沒有人搵我啦。」家棟透露馮寶寶與部分參與的演員身在海外，該片預計暑假檔上映，屆時他們會歸隊一起做宣傳。

何雁詩收黃玫瑰賀拍拖4周年

何雁詩在社交網分享與老公鄭俊弘（Fred）拍拖4周年的慶祝照片，她表示過去一年多留家抗疫，今次找藉口外出用餐，感覺甜蜜，她笑說：「Fred以前試過在節日送百合和菊花給我，婚後肯為我改變，送了一束黃玫瑰給我，是個大躍升，好感動。」

她自爆只負責訂座食飯，由老公埋單，也沒有送禮物，因為情人節已送了一幅結婚星空圖給他。笑問會不會送個BB給Fred回禮？何雁詩說：「儲錢先，不會太快，度蜜月都未去，不過我今年會出唱片，這個都是BB，屆時送給他。」

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