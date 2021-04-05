演員公會得獎名單網上瘋傳 預告《藍調天后》卓威維奧拉封帝后

聲稱是演員公會的得獎名單在網上瘋傳，維奧拉戴維絲憑《藍調天后》封后。

卓威博士文是今年影帝的大熱之選，很大機會在演員公會獲追頒獎項。

【明報專訊】美國演員公會頒獎禮（SAG）香港時間今早舉行，受疫情影響，會預先錄影，並濃縮成約1小時節目，在美國TBS及TNT頻道播出。未知是否因預錄關係，日前網上瘋傳未經證實的得獎名單，賽前大熱的美籍韓裔導演鄭一朔電影《農情家園》，整體演出獎敗在《芝加哥七人案：驚世審判》手下，史蒂文元（Steven Yeun）及韓國資深女星尹汝貞，亦分別在男主角及女配角獎飲恨，由《藍調天后》卓威博士文（Chadwick Boseman）及維奧拉戴維絲（Viola Davis）稱帝封后。到底這張得獎名單的賽果是真是假，今早就會揭曉。

網上瘋傳的SAG得獎名單，《芝加哥七人案：驚世審判》擊敗《邁阿密的一夜》、《誓血五人組》、《藍調天后》及《農情家園》贏得最佳整體演出獎。最佳男主角方面，去年不敵癌魔病逝的卓威博士文憑《藍調天后》掄元，擊敗同組的《金屬之聲》列斯阿曼（Riz Ahmed）、《爸爸可否不要老》安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）、《曼克》加利奧文（Gary Oldman）及《農情家園》史蒂文元。

SAG最佳女主角獎方面，《藍調天后》維奧拉戴維絲力壓《絕望者之歌》愛美雅當絲（Amy Adams）、《心碎的女人》雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）、《浪跡天地》法蘭西絲麥杜文（Frances McDormand）及《超犀女王》嘉莉慕萊根（Carey Mulligan），成為SAG影后。

至於最佳男配角獎，丹尼爾卡魯亞（Daniel Kaluuya）憑《Judas and the Black Messiah》脫穎而出，擊敗《芝加哥七人案：驚世審判》沙查巴朗高漢（Sacha Baron Cohen）、《誓血五人組》卓威博士文、《蛛屍馬跡》謝勒力圖（Jared Leto）及《邁阿密的一夜》里斯利奧當（Leslie Odom Jr.）等對手。

瑪莉亞巴卡路華（Maria Bakalova）憑《波叔出城2》贏得最佳女配角，《絕望者之歌》格蘭高絲（Glenn Close）、《爸爸可否不要老》奧莉菲亞高文（Olivia Colman）、《農情家園》（尹汝貞）及《結叛同行》海倫娜辛高（Helena Zengel），均成為她的手下敗將。

73歲尹汝貞角逐奧斯卡有壓力

另一方面，《農情家園》資深女星尹汝貞雖然在SAG飲恨，但她憑外婆一角，仍會角逐英國電影學院獎及奧斯卡最佳女配角殊榮；尹汝前日接受《紐約時報》訪問時表示，完全沒想過年屆73歲的亞洲女演員能入圍奧斯卡，感謝《農》片帶給她很多禮物。不過，她稱開心之外，壓力也不少，「現在大家都把我當成足球選手或奧運國家代表一樣，有很大負擔」。她笑言這負擔都拜奉俊昊執導的《上流寄生族》去年在奧斯卡大放異彩所賜。

尹汝貞婚後移居美國10多年，離婚後返回韓國定居，起初曾經歷一段艱苦時期，「當時很多人指尹汝貞是離婚女人，不能亮相電視節目，但現在大家都很喜歡我，這樣很奇怪，但這就是人性」。她稱當時曾想過放棄在韓國發展，返回美國居住，幸好當時堅持下來，才能享受演戲。尹汝貞回憶剛踏入戲行時，根本不清楚什麼是演戲，「只是在背台詞，然後按照導演的要求去做，當時甚至不知道自己是否喜歡演戲」。