【開箱】Netflix幾近橫掃SAG 奧斯卡影后競爭激烈

【明報專訊】第27屆演員公會頒獎禮（SAG）首次由非白人演員包辦影帝影后及男女配角獎，未知是否受疫情影響，不少電影難以在戲院上映，影視串流平台變成今年SAG的重要「貨源」，贏得獎項的《芝加哥七人案：驚世審判》、《藍調天后》，電視得獎劇《王冠》、《黑錢勝地》、《后翼棄兵》全是Netflix出品，贏得喜劇最佳男主角的《乜都得教練》，則是Apple TV+投資；影視串流平台的威力，不容小覷。

卓威博士文再下一城無懸念

不過在SAG得獎是否代表能在奧斯卡再下一城？《藍調天后》卓威博士文獲追頒金像影帝將無懸念，事實上他除橫掃各大影評人組織獎項，亦先後在金球獎及SAG稱帝。同片的維奧拉戴維絲卻未必如此幸運，雖然她已是奧斯卡歷來獲最多提名的黑人女演員。但根據奧斯卡資料，同一電影能同時稱帝封后的，最近一次是1998年的《貓屎先生》積尼高遜（Jack Nicholson）及海倫亨特（Helen Hunt），但《貓》片當年同時角逐最佳電影，《藍》片卻不入圍此獎。加上金球獎及影評人選擇大獎，維奧拉都飲恨，英國電影學院獎（BAFTA）她甚至未能入圍最後五強，因此今年的SAG影后比較難成為奧斯卡最佳女主角的參考指標。

最佳男女配角方面，《Judas and the Black Messiah》丹尼爾卡魯亞跟卓威博士文一樣，已先後贏得金球獎及影評人選擇大獎，只要BAFTA成為囊中物，相信金像獎只是一步之遙。反而尹汝貞能否在奧斯卡再次實現零的突破，存在懸念，因《曼克》雅曼達施菲（Amanda Seyfried）沒入圍SAG，卻有份角逐奧斯卡，有機會成為尹汝貞再得獎的攔路虎。

《浪跡天地》無份角逐SAG整體演出

有評論指出，雖說SAG整體演出獎是奧斯卡最佳電影的參考指標，過去26年卻只有12次兩者賽果相同，當中包括去年的《上流寄生族》、2015年《焦點追擊》、2014年《飛鳥俠》、2012年《Argo救參任務》及2010年《皇上無話兒》等。根據資料，過往沒SAG整體演出獎提名卻又能贏得奧斯卡最佳電影的，就只有《綠簿旅友》、《忘形水》及《驚世未了緣》。今年奧斯卡大熱、華裔女導演趙婷執導的《浪跡天地》，同樣沒入圍SAG整體演出獎，若最終捧走最佳電影，號稱近年最種族多元的第93屆奧斯卡，是否顯得更有時代意義？