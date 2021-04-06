等開工呻悶 李麗珍慶幸女兒陪伴

【明報專訊】李麗珍、蔡思韵、葉童等前晚出席「第45屆香港國際電影節」《濁水漂流》亞洲首映禮；李麗珍於戲中飾演露宿者，素顏上陣，她自言對素顏沒有信心，但演露宿者沒理由化靚妝，亦很喜歡這類寫實電影。李麗珍表示因疫情有兩套已接拍的電影延期，不知何時開工，所以覺得好悶，心情低落，幸有女兒許倚榕陪伴，知她出席活動，還幫手襯衫。她稱女兒正做有關創作的工作，問可會安排女兒入行？她說：「她不會，我沒有話唔畀，她講過如果有廣告之類都可以，但不會簽約公司發展，也不是一定要母女檔才做，我也不是那麼專制。」

在戲中飾演社工的蔡思韵表示，除要想怎樣演好角色外，還要以同理心去了解一班街友，拍攝時亦勾起她兒時跟隨教會義工探訪露宿者的回憶，她說：「這種親身去交流、置身環境當中的感官及味道，甚至乎面對面握手，都帶給我很深刻的感受，幫助到我今次演繹這角色。」戲中吳鎮宇及其他演街友的角色都有很多粗口對白，蔡思韵認為他們進入角色後這樣做很自然。

蔡思韵要了解街友 葉童得10秒戲分

葉童於戲中演母親，要尋找兒子，她表示雖然只得10秒戲分，但導演十分尊重她，將整份劇本給她看，讓她了解整套戲，更輕易投入演出，她說：「雖然戲分少，如果可以幫到手，能力又可做到，其實都ok的，希望香港有更多好作品，令更多人再關注港產片。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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