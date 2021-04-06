洪卓立內地拍戲 愛犬交舊女友湯怡照顧

【明報專訊】洪卓立、何嘉莉昨日錄影ViuTV節目《Chill Club》，洪卓立表示與師姐何嘉莉是不同年代加盟英皇娛樂，之前未有機會交流，今次首次同台合唱感壓力，他笑說：「一來她是前輩，二來她很高，還好大家要應付演唱密密的歌詞，不用深情對望。」他透露最近忙於執屋，兼準備行李於月底出發內地拍3部戲，此行逗留半年，他自言有點苦惱：「不知應該帶什麼，我有想過需要物品才買，但不知合不合用。」

何嘉莉忙工作湊仔欠休息

被取笑這次去掘金，洪卓立說：「我沒有問價錢，有工作就做。」他透露出發前，要將愛犬交託舊愛湯怡暫時看管，但憂慮及心掛掛，「隻狗是我和湯怡以前一齊養的，暫時交畀湯怡，我都有點不放心，隻狗比較活躍，怕不小心傷到正懷孕的湯怡；而且隻狗十幾歲好老，我都驚驚哋。另一隻狗之前去世，我有點陰影，不過湯怡話會處理，必要時找她老公打理」。他稱曾想過將愛犬送到狗酒店暫住，但不放心。

何嘉莉正在收歌，預算6月會再出新作品。她表示要兼顧家庭和工作不容易，日間忙湊仔，夜間處理工作，近期欠缺休息，還好飛機師老公沒有「詐型」；對方也非常忙碌，疫情下航班需求減少，老公把握公餘時間搞生意。問她是否全面復出幕前幫手養家？她說：「又不能經常用復出這個字，好老套！」至於會否北上登台，她表示未有計劃，要跟公司商量，始終她不希望忽略照顧3名子女。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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