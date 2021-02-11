發文為「私追」風波解畫 向梁祖堯道歉 花姐4規條 禁MIRROR接觸粉絲

花姐貼出梁祖堯於《全民造星III》的照片（左圖），為「私追」風波解畫，又跟對方及製作團隊道歉。（網上圖片）

【明報專訊】人氣男團MIRROR日前到梅窩拍攝新節目《調教你MIRROR》，由梁祖堯擔任導師。由於粉絲「私追」（追蹤偶像私生活）到拍攝場地，情况失控影響拍攝，姜濤當眾斥責粉絲，令在場的「姜糖」對偶像感失望而鬧出風波。有粉絲不滿並稱「姜糖捧得紅你，都可以踩低你」；亦有粉絲斥「私追」行為不對而互罵，事件擾攘數日。大部分粉絲怪罪的目標並非姜濤，而是教姜濤趕粉絲的梁祖堯，以及被指處理不當的經理人黃慧君（花姐）與ViuTV，不忿偶像姜濤被擺上枱，花姐前晚發文為事件解畫。

花姐前晚於社交網就事件撰長文解釋，稱因《全民造星III》認識梁祖堯（阿祖），有感他令參賽者面對自己的問題並得以改善，她想MIRROR、ERROR有機會跟阿祖學習，適逢公司要為MIRROR開新節目，便提出邀阿祖「調教」MIRROR，變成更好的人、更好的表演者。

阿祖一口答應，不過條件是要MIRROR放低偶像包袱，不可以有其他騷擾，拍攝時花姐也不能在場。於是製作組一直將拍攝地點保密，花姐也不知道，但開始拍攝時已有粉絲在現場兼租住同一營地。

場面混亂 節目被迫停拍

花姐透露約60個粉絲貼身追蹤MIRROR，他們在酒吧拍攝時，因太多人聚集而被投訴，製作組要取消拍攝。MIRROR當時提出親身勸喻fans離開，阿祖亦曾徵詢花姐意見，她覺得沒問題，所以批准他們這樣做。

製作組拍下MIRROR怎樣面對同解決問題，答應粉絲樣貌不會於鏡頭出現。花姐強調發文是不希望有人不了解事件而針對「幫緊MIRROR的人」，她特別向阿祖與製作團隊道歉。

盼粉絲陪MIRROR成長

「私追」問題是花姐最關注的，她列出4項準則，在什麼情况下不容許MIRROR跟粉絲互動，包括他們停下來會造成混亂，阻塞通道或馬路等不適合的地方，MIRROR工作時若被粉絲影響，會被勸離開或保持距離。他們的狀態不適合影相時，以及粉絲影響到MIRROR私人時間與私隱也會被拒絕。花姐表示這兩年所接觸的fans大部分都好乖及體諒MIRROR，並說：「借呢個機會，我都想多謝一直愛惜MIRROR嘅fans，希望你哋可以繼續陪佢哋成長。」

「私追」風波發生，姜濤在當晚就語氣過重道歉，又透露有人到他家拍門滋擾，表態身為偶像要教好粉絲後，其他成員未有就事件多說；昨日MIRROR 12子同時轉發花姐的文章，似為事件作結。

網民爆節目部署玩粉絲

花姐說出事件始末與立場，但有網民爆出另一版本。有人自稱事發時在拍攝現場，還原事件表示現場只有二三十名粉絲，當時大隊在店內拍攝，粉絲在外等候。網民稱聽到工作人員在部署玩「私追」的粉絲，但粉絲見攝影機便四散，所以用盡方法引他們靠近，最後要姜濤出馬引粉絲，好讓他教訓眾人以完成拍攝。有人斥責這做法好低莊，要罷睇ViuTV。

陳志雲籲別忘偶像的努力

昨日陳志雲的網上時事節目也討論娛樂新聞，由韓國男團GOT7的王嘉爾Jackson講到姜濤。他讚賞姜濤面對壓力表現大方，強調不是對他偏愛，只是希望香港能有更多偶像級歌手。他說：「粉絲朋友們，最好用最包容的心，易地而處了解對方的難處，多多支持，不要那麼容易就說要離棄你喜愛的演藝朋友……姜糖朋友們，好好地愛護你的偶像吧。『我捧得你起，同樣捽得你死』這句說話千祈不要說出來，以前有TVB藝員經理人曾經這樣說過，那一名藝人直至現在還牢記在心中。」

志雲說別忘記被捧起來的藝人，他們是出了不少氣力來賺取大家的支持，在今日的香港，我們比任何時候更加需要互相鼓勵和支持。

娛樂組