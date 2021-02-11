杜琪峯撐ViuTV台慶 MIRROR壓軸演出 姜濤：唔會為節目效果出賣粉絲

【明報專訊】ViuTV 5周年台慶，昨日舉行《ViuTV 5周年：繼續向前》活動，齊集全台藝人上台介紹節目及表演，並安排最近因拍攝節目與粉絲掀起風波的組合MIRROR壓軸演出；尾聲邀得開台時出席啟播禮的杜琪峯上台，宣布將與ViuTV有合作計劃。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

杜琪峯（杜sir）在台上雖不透露合作詳情，但依舊妙語連珠，他表示見到ViuTV有那麼多生力軍，勾起自己當年讀藝訓班的回憶，覺得香港創意工業及娛樂事業都很有前途和希望，自己也不執輸要跟ViuTV合作。

杜sir將MIRROR講錯Miller

杜sir大讚組合MIRROR演出，但將MIRROR說錯成「Miller」。MIRROR受訪時笑言可能組合名要改串法。問可希望與杜sir合作？MIRROR異口同聲道：「梗係想，相信是全港藝人夢寐以求的事，最想杜sir開套喜劇畀我哋12個人拍，或者是黑社會喜劇。」

日前MIRROR到梅窩拍節目外景時被「私追」粉絲阻礙拍攝，隊長楊樂文（Lokman）稱就事件已盡力處理得妥當，明白這世界有很多不同聲音，他們講完自己想講的，就看對方是否接納。江生（Anson Kong）解釋這件事並非預先安排的拍攝環節，是真的影響到拍攝，經所有成員商議後，皆認為要跟粉絲表明立場。呂爵安（Edan）表示不是嚴禁粉絲追他們，而是真的影響拍攝，稱MIRROR成員不是嚴禁合照，但要不阻礙工作的大前提下才可進行。

姜濤搬屋要等加人工

事件中姜濤成為眾矢之的，姜濤趁機主動解畫：「首先我想講，MIRROR每一名成員，都不會為了節目效果出賣粉絲，絕對不會拿粉絲來開玩笑，一直以來我都驚粉絲『私追』會有危險，當日我的粉絲較多，所以由我出來講。」對於被激嬲的粉絲聲稱「姜糖捧得紅你，都可以踩低你」？姜濤說：「當然有不開心，令到粉絲難過，我也很抱歉，若再給我多一次機會，我不會將說話講得太重。」他否認因朋友離世影響心情。曾被「私追」粉絲到屋企敲門，會否考慮搬屋？他表示要加人工才可以。

梁祖堯不滿近距離影MIRROR

梁祖堯不認為被MIRROR粉絲鬧是無妄之災，他表示這絕不是節目設計環節，他說：「那些是他們的粉絲，不是我的粉絲，我40幾歲人，不會影響到我。」他稱當日只是拿電話影給花姐看，交代件事，也因為節目是真人騷，其他鏡頭是長開拍攝藝人，他說：「粉絲不想上鏡可以行開啲！那些粉絲用電話近距離影MIRROR；我不明白點解要咁做，如介意被人影到，粉絲就不應該這樣影，係人都有感受，係咁影，有無當過他們係人！」

無綫撼ViuTV 強尼：做好本分

許博文（強尼）與陳俞希（Hailey）被封為ViuTV一哥一姐，Hailey表示開心再見到杜sir，即使自己未有機會與對方合作，都會戥同事開心。強尼稱今次活動從頭到尾都是自己人，沒有請外援，令他感觸良多，見證公司進步及更多元化，亦見到廣告商及外界對公司藝人的接受度更高。對於無綫邀曾志偉回巢對撼ViuTV綜藝節目，強尼認為只做好自己本分，當漸漸得到認同，也會自我要求做到有質素，不是只做好眼前工作，而是整個電視台一齊努力做高質素的節目。

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