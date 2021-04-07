順產誕8磅巨B仔 41歲胡杏兒宣布「收山」唔追女

【明報專訊】41歲胡杏兒於2015年跟李乘德（Philip）結婚，婚後先後誕下大仔李奕霆（Brendan）和二仔李奕霖（Ryan），第三個兒子在復活節前（4月3日）出世。選擇自然分娩的她，由老公陪伴入產房，誕下重8磅4安士巨嬰，中文名叫李奕宏（Liam）。胡杏兒一直恨生女，今次追女失敗，第三胎也是男孩；她笑稱要「收山」宣布封肚不再追BB，因為照顧、教導與培養孩子需要很多時間。

娛樂組

昨日胡杏兒於13：14在社交網公布喜訊，寫道：「Yes it’s a boy……AGAIN！！Liam李奕宏has arrived, thank you for everyone’s blessings！ 」並分享了一家五口的手掌，以及兩個哥哥在看細佬的照片，她跟BB已出院回家休息。

她選在13：14時段於社交網報喜，大家估Liam是否在這時段出世？杏兒笑言是巧合，不過「1314」也是她和老公想要表達愛護3個小孩一生一世的寓意。杏兒說：「BB喺復活節前出世，因為都第三個啦，所以都好忙，返到屋企才向大家公布。佢好重，無諗過佢咁重，8磅幾，順產的，都少少辛苦，因為佢都好大隻。」

兩哥哥爭住惜細佬

三子李奕宏（Liam）中英文名字都是老公改，今次Philip也有入產房陪伴，一切順利。談到BB似誰？胡杏兒稱細仔似大哥和二哥的混合體。杏兒說：「我諗要收山啦，因為都3個了，要時間去照顧、陪伴、教導，男女都無所謂，最緊要健康。」她透露兩個哥哥見到BB開心又好奇，爭住看他及惜惜細佬，盡顯兄弟情。

李乘德也在社交平台上載挽着熟睡的Liam在BB籃回家的照片，又分享三兄弟的合照，透露三子英文名Liam是愛爾蘭人的名字，跟隨他的兄弟們足迹的意思，是「堅決保護者」；中文名的「奕」字則是跟族譜。

圈中盛產多仔婆

胡杏兒生三子，加埋老公，集齊4條King，家中陽剛氣十足，但她曾透露恨生女。正如前港姐葉翠翠，2015年嫁周曉東，育有3子，現在分別是3歲、2歲及1歲；她想生女，曾在食療方面配合，希望增生女機會，但最後也失敗，3個都是仔。張栢芝誕下Lucas和Quintus後，接受訪問時曾透露想添女兒，可以為囡囡扮靚，2018年誕第三胎「小王子」Marcus，同樣追女失敗。