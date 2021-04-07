姚子羚為宣傳跑到溶妝 陳山聰操大隻迎戰趙希洛

【明報專訊】陳山聰、姚子羚、劉穎鏇及趙希洛等昨日宣傳無綫劇《大步走》，齊齊參加在將軍澳電視城舉行的「跑友大步走‧終極戰」，跟一班跑友圍繞電視城競跑。演員當中，山聰第一個衝線，子羚第19名。子羚跑到上氣不接下氣，表示因用錯氣跑得很吃力，她說：「他們黐線的，跑得很快。」山聰稱天氣炎熱，對子羚來說較辛苦，能在電視城內競跑，他感到很興奮，並說：「其實是胡諾言等埋我，他跑得快一點。」

爆胡杏兒細仔似媽媽

子羚跑完後失蹤，她笑說：「個妝溶掉了，要補妝。（還以為你找人人工呼吸？）都無靚仔。」子羚表示平時沒跑步習慣，為了是次活動才再練跑。胡杏兒宣布誕下第三個兒子，子羚表示一早知道BB性別，亦已送了禮物，看相片目測BB眼睛似媽媽，並說：「BB很大件頭，都知道杏兒今胎生得很辛苦，但值得的。」

山聰目標增大一個碼

山聰與趙希洛最近拍攝《18年後的終極告白2.0 》，他知對方為應付劇中性感演出，操得很弗。山聰也明顯健碩不少，他稱喜歡挑戰自己，今個夏天想操大隻些，故最近找林子善和一名冠軍級教練一起操，並說：「我現在一日吃6餐，目標大現在一個碼，約增多十幾磅。」

劉穎鏇唔怕上圍縮水

劉穎鏇表示拍完《大》後，已沒跑步，事前擔心應付不到賽事，所以跑前一晚特意去加操，並說：「我剛才跑到半途已開始腳震，唯有捱下去。」她表示稍後想多些運動和做gym，操靚身形，並說：「我不想只是瘦，想練到腹肌，有人魚線，同埋操靚個pat pat，等身體線條好看一點。（不怕上圍縮水？）應該不會的，所以要識得減。」

談到其有份主演的新劇《青春不要臉》於郊野公園開工遺下大量垃圾，遭網民鬧爆，劉穎鏇承認是他們做得不對，無追究是誰的錯，是整個團隊的責任，監製林肯知道後，當日已立即派人前往清理，他們之後拍攝也會加倍注意，檢查好沒留下東西才離開。

記者：陳釗