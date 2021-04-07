《第一刑事部的烏鴉》被指複製《律政英雄》 竹野內豐新劇首播收視報捷

【明報專訊】春季日劇本周一（5日）開鑼，「男神」竹野內豐相隔10年再演富士電視台「月9」劇《第一刑事部的烏鴉》打響頭炮，首集收視13.9%，成為自2018年播出的《絕對零度》後，連續10齣「月9」劇錄得雙位數字佳績。竹野內豐飾演個性自由奔放的東京法官，為了調查真相，親赴現場蒐證，因此被指跟木村拓哉主演經典日劇《律政英雄》撞橋。

富士「月9」劇《第一刑事部的烏鴉》改編自同名漫畫，竹野內豐飾演東京地方裁判所法官入間道雄，蓄着鬍鬚穿著便服，外形已跟傳統法官背道而馳，加上他以破格手法處理案件，經常親臨現場調查，避免產生冤案，令到《給力！漫畫社》黑木華扮演個性果斷的精英法官坂間千鶴非常不滿。香港觀眾可以透過煲劇平台「黃Viu」收看。

《第一刑事部的烏鴉》首集講述《啊，荒野》男星萩原利久飾演大學生，涉嫌襲擊《律政英雄》勝村政信扮演的國會議員，原來案中有案，萩原父親曾任勝村秘書，兩個月前因捲入非法收受政治獻金案而自殺，竹野內豐為了發掘真相，決定把兩案合併調查。首集收視率錄得13.9%，比去年11月首播的「月9」劇《監察醫朝顏2》多出0.1個百分點。

前田敦子客串

新劇開播叫好叫座，但有日本傳媒認為竹野內豐的人物設定，以及跟黑木華的關係，跟木村拓哉與松隆子合演的《律政英雄》，可謂大同小異；加上兩劇同樣有小日向文世及勝村政信演出，感覺更易令人混淆。不過，有網民反駁《第一刑事部的烏鴉》暫時只播一集，不應該妄下定論。從下集預告可見，前AKB48「一姐」前田敦子將會客串演出，扮演美食家深瀨瑤子，涉嫌虐待年幼女兒而被檢控。她表示這個角色的內心非常痛苦，曾經擔心自己能否勝任，但為挑戰自我，決定放膽一搏，並感謝此劇導演悉心指導。