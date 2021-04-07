木村拓哉辭演美劇《大將軍》

【明報專訊】日本「萬人迷」木村拓哉早有計劃進軍國際影壇，過去接拍《2046》、《I Come with the Rain》都惹起外國影評人關注，據日本雜誌《女性自身》今期報道，木村在3年前已獲邀演出美劇《大將軍》（Shogun），受疫情影響，開拍日期一再延遲，如今輪到木村檔期擠滿，只好忍痛辭演，改由《雷神奇俠3：諸神黃昏》淺野忠信接棒演出。

《大將軍》改編自英國小說，早在1980年由三船敏郎、李察張伯倫（Richard Chamberlain）及島田陽子合演美劇，當時收視高達36.9%，並曾包辦金球獎及艾美獎最佳劇集。故事以17世紀為背景，講述一名英國航海員意外漂流到日本，結果捲入戰國大將軍與神秘女武士的政治漩渦。自日本片《無限之住人》上映後，影評人大讚木村表現出色，「有望成為三船敏郎接班人」，結果人算不如天算。

提起木村拓哉，其妻工藤靜香昨日以家用淨水器廣告代言人身分出席發布會，今年「入五」的她即場分享凍齡心得：「每日起牀，先喝一杯溫水，對保養皮膚有很大幫助。」又賣花讚花香說自己是該產品的真正用家，親身感受到使用上的方便，對於獲邀擔任代言人感到非常光榮。至於她主演的宣傳片，將於6月首播。