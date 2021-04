木村拓哉辭演美劇《大將軍》

next

【明報專訊】日本「萬人迷」木村拓哉早有計劃進軍國際影壇,過去接拍《2046》、《I Come with the Rain》都惹起外國影評人關注,據日本雜誌《女性自身》今期報道,木村在3年前已獲邀演出美劇《大將軍》(Shogun),受疫情影響,開拍日期一再延遲,如今輪到木村檔期擠滿,只好忍痛辭演,改由《雷神奇俠3:諸神黃昏》淺野忠信接棒演出。

《大將軍》改編自英國小說,早在1980年由三船敏郎、李察張伯倫(Richard Chamberlain)及島田陽子合演美劇,當時收視高達36.9%,並曾包辦金球獎及艾美獎最佳劇集。故事以17世紀為背景,講述一名英國航海員意外漂流到日本,結果捲入戰國大將軍與神秘女武士的政治漩渦。自日本片《無限之住人》上映後,影評人大讚木村表現出色,「有望成為三船敏郎接班人」,結果人算不如天算。

提起木村拓哉,其妻工藤靜香昨日以家用淨水器廣告代言人身分出席發布會,今年「入五」的她即場分享凍齡心得:「每日起牀,先喝一杯溫水,對保養皮膚有很大幫助。」又賣花讚花香說自己是該產品的真正用家,親身感受到使用上的方便,對於獲邀擔任代言人感到非常光榮。至於她主演的宣傳片,將於6月首播。