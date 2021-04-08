大股東黎瑞剛批無綫節目老化山頭林立 汪明荃：睇煮餸睇到悶

【明報專訊】無綫（TVB）近年節目經常被批評，早前邀請曾志偉出任副總經理，聯同首席創意官王祖藍，全面改革綜藝及音樂節目，希望帶來新氣象。近日無綫大股東黎瑞剛接受傳媒訪問，直言對TVB非常不滿意。效力無綫多年的汪明荃亦認同黎瑞剛對公司的批評。

撐新聞部立場公正

黎瑞剛在訪問中狠批TVB多項缺失，包括節目老化、製作技術落後、內部山頭林立產生很多矛盾、管理層決策失誤等，導致離年輕觀眾愈來愈遠。他表示要有創意，不能天天做有關煮食的節目。黎瑞剛提到以往TVB台慶節目有著名歌星及影星參與，近年變得封閉，淪為自娛自樂、愈做愈小；TVB應該更加開放，再不改革就沒了，整體人力資源也要改變。

黎瑞剛表示，聘請曾志偉與王祖藍不單是開拓內地市場，首要是改進本地節目，他喜見之前跟三大唱片公司破冰。黎瑞剛在訪問中雖然批評TVB節目，但撐新聞部立場公正。他又表示，網民針對廣告商的行動屬違法，希望當局採取措施阻止。

認同老闆對TVB批評

汪明荃早已提及TVB的山頭文化問題，她接受傳媒訪問時表示，認同老闆黎瑞剛對TVB的批評，她自言煮餸節目睇到悶，應該嘗試不同類型節目，帶給觀眾新鮮感。她坦言近年少看劇集，多看不同台的新聞節目。談到曾志偉做高層後製作很多新節目，她開心有不同外面的卡士幫手，希望一齊做好節目，她亦不斷學習新事物。

娛樂組