為新版《勁歌》打響頭炮 張敬軒：最大得益是觀眾

【明報專訊】郭偉亮（Eric Kwok）、黃山怡（糖妹）和涂毓麟主持的新版《勁歌金曲》，前晚首集錄影，邀請張敬軒（軒仔）、胡鴻鈞、衛詩及衛蘭等近30名歌手擔任第一集嘉賓，場面熱鬧。軒仔表示很久沒這種感覺，台上台下同樣精彩，台上有很多新面孔，台下見回以前頒獎禮場面，以及一眾舊公司同事，很感慨，並說：「雖然這日來得有少少遲，但很開心見到這個局面，有個好趨勢。」

對於新版《勁歌》被指對撼ViuTV《Chill Club》，軒仔表示播放時段是黃金時間，無論對哪個電視台都很重要，也是一個很好信息，證明大家重視音樂。他被指為節目打響頭炮，軒仔謙稱：「一個節目好看與否不是取決於一個人，要齊心協力，我覺得做音樂節目最緊要尊重音樂，節目做得好，最大得益者是觀眾，歌手又多個宣傳渠道。」

胡鴻鈞見「皇上」心動

胡鴻鈞很開心見到「皇上」張敬軒，心情很緊張，並說：「每次對住他都有心動感覺，他是我偶像，我未出道已很喜歡他，雖然入行後多機會見面，但我每次見他都依然像小粉絲一樣。」早前生日的胡鴻鈞稱生日願望能與偶像合作，無論唱歌、拍劇也可以。

問緋聞女友蔡思貝如何為他慶生？他說：「要開工，她有跟我講句生日快樂，同埋叫我拍劇加油。」談到蔡思貝最近被指購入車位，胡鴻鈞恭喜對方做車位業主，還大讚：「犀利，我都要加油。（她買車位，你送新車？）我有錢都自己換車先啦。」問到想對方如何跟他補祝生日？胡鴻鈞笑說：「叫她送個車位給我都好喎。」

衛詩即場被評感壓力

衛詩透露在節目唱新歌《面對後悔的各種方法》，並即場接受其他歌手評價，她說：「算是第一次（被評價），都緊張和有少少壓力。雖然我一直有練歌， 但疫情下少上台唱歌，面對觀眾唱歌機會也少了。」衛蘭則表示這個新模式，應該很好玩，妹妹在食飯時有唱新歌給她聽，覺得對方已唱得很好；衛詩亦稱姐姐常給她有用的意見，令她進步。

記者：陳釗