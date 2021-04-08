【開箱】《有求必應日》如何向子女Say No而不失霸氣

【明報專訊】《波士鬥腦細》導演米格阿堤達（Miguel Arteta）執導、《特務A》女星珍妮花嘉納（Jennifer Garner）監製兼主演的親子喜劇《有求必應日》（Yes Day），在影視串流平台Netflix收視報捷，首月點擊率高達5300萬次，僅次於高蒂韓（Goldie Hawn）的《聖誕大件事2》，成為Netflix史上最高收視的合家歡電影亞軍。不過，此片在影評網站「爛蕃茄」好感度僅得47%，代表萬千觀眾已「中伏」？

改編自同名小說

《有求必應日》改編自同名小說，講述珍妮花嘉納與《列車上的女孩》男星艾加拉米雷斯（Edgar Ramirez）飾演一對洛杉磯中產夫婦，平日對子女管教甚嚴，無論他們提出任何要求，一律予以否定。為了修補親子關係，於是定立「有求必應日」，無論孩子要求早餐吃雪糕、晚上在後園搭帳篷等，父母都不可拒絕，藉此反思當代家長的管治問題。

艾加拉米雷斯飾演律師卡洛斯，為了維護客戶利益，要求下屬嚴格遵守辦公室規則，回家已覺筋疲力竭，教育子女的重任，便落在媽媽身上。珍妮花嘉納扮演家庭主婦艾莉森，全力照顧3個不同年齡的子女，平均每小時說50次「不」而疲於奔命。可她從未想過，這種所謂愛的教育，在子女眼中變成專制，甚至拍片嘲諷她的獨裁？

為了「改邪歸正」，艾莉森聽從校內體育老師建議，嘗試訂立「有求必應日」，只要孩子達標，父母便不准說「不」。子女為求達到目的，樂得約法三章，積極戒除陋習，主動完成習作，成績自然變好。

陳腔濫調 主題清晰

「有求必應日」並非完全不設防，例如孩子不能提出危險甚至犯法的要求，花費也有限制，而且離家不得超過30公里等。事實上，艾莉森的子女要求倒也簡單，包括到遊樂場玩過山車，或者跟朋友看演唱會而已。問題是，何以父母一律拒絕？任由孩子當家作主，未必每個家長都能接受，然而抱着「我為你好」的擋箭牌，孩子就能真正明白父母的苦心？

艾莉森與14歲女兒凱蒂的最大矛盾，來自母親過分束縛女兒的人身自由，不單偷看她的手機通話紀錄，更視演唱會為洪水猛獸，除非有家長陪同，否則絕不可能讓女兒跟同學相約睇騷。在壓力愈大反抗力愈大的情况下，凱蒂決定違抗「聖旨」，結果她有否遭遇不測？留待觀眾自行追看。

另一方面，兒子南道與么女艾莉亦自行回家開派對，結果搞到一屋都是化學泡沫，卡洛斯目睹現場「慘况」，平日在子女面前扮好人的他，終於變回嚴父，但他的處理手法值得一讚，打罵並非唯一解決問題方法，如何善後才是重點。

全片沒有出人意表的橋段，也離不開合家歡電影的套路，雖然陳腔濫調，但仍有收看價值，至少它能清晰傳達主題：只要打開心扉，親子再無隔閡，關係自然融洽。道理好像一字咁淺，可是知易行難，或許看罷《有求必應日》，然後踏出第一步，改變隨時發生。