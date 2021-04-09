楊明新劇海報被消失 戲分保留 歐陽震華馬德鐘視帝鬥戲誓要贏口碑

【明報專訊】歐陽震華、馬德鐘、萬綺雯、陳瀅及楊明等主演無綫劇集《伙記辦大事》下周一（4月12日）晚首播，昨日舉行宣傳活動，楊明沒有出席，宣傳海報亦不見他的身影。兩大視帝歐陽震華與馬德鐘相隔逾20年再合作，對收視沒有壓力，最重要口碑。身在內地的萬綺雯拍片支持，被歐陽震華取笑肥了很多。

楊明去年發生交通意外，被控「拒絕提供血液樣本以作化驗」、「不小心駕駛」及「門窗玻璃透光度不足」3項罪名；案件早前裁定首宗控罪不成立，另外兩項罪名因楊明推翻認罪答辯，延至5月再審。近日《伙記辦大事》多款宣傳海報，包括一班飾演警務人員的演員大合照，楊明都被消失，昨日亦沒有出席宣傳活動。監製陳耀全表示因楊明涉及的案件已進入法律程序，現階段不宜找對方做宣傳，這對楊明及劇中演員都比較好，故宣傳活動和海報都沒有楊明，但沒有刪剪對方的戲分。

楊明演交通警 監製：少少敏感

可擔心劇集播出時因楊明官司惹來網民抨擊？他表示不擔心，始終只是娛樂作品，相信觀眾懂得分開戲劇和現實。楊明劇中飾演交通警會否覺得敏感？ 監製續說：「是敏感少少，但戲劇就是戲劇，劇集只是娛樂。」楊明可有感失望？監製表示很久沒跟楊明聯絡，這段時間較敏感，互相都不要騷擾大家。他肯定楊明不會出席劇集餘下的宣傳活動。

昨日歐陽震華（Bobby）、馬德鐘、陳瀅、賴慰玲等出席該劇啟播儀式，身處內地的女主角萬綺雯拍片支持，她在短片中笑稱遇到最大的難題就是要跟歐陽震華這個小朋友合作，不時引她笑，但最後都收服到這個百厭星。Bobby對鏡頭裏的萬綺雯反擊說：「你肥了很多呀！」

兩視帝相隔20年再合作 幸福開心

Bobby表示與馬德鐘對上一次合作是20多年前的《陀槍師姐II》。馬德鐘記得當年與Bobby合作《醉打金枝》時，他還是7、8、9線藝員，今次一同鬥戲感到很幸福，直情心心眼。Bobby聞言笑說：「我最感恩還未退休，看着他由7、8、9線到奪得視帝，然後再合作，這種感覺很開心。」對收視可有壓力？有收視福將之稱的Bobby稱這東西很虛無，現在有很多途徑收看，口碑最緊要。馬德鐘亦說沒多想收視，有得播已很開心，希望觀眾喜歡。會否擔心楊明官司惹來網民抨擊？Bobby說案件已進入法律程序，不宜多談。至於好友萬綺雯，Bobby笑萬綺雯已在內地落地生根，又爆對方密謀在浙江省開民宿，將來拍完戲去度假都幾正。

陳瀅目前有《愛美麗狂想曲》播映，下周起同時有兩劇「出街」，佔據兩個黃金時段。她說是第一次，很多粉絲之前看過《愛》劇，故對《伙》劇有新鮮感，劇中她剪了短髮，角色也不同，希望給觀眾不同感覺。

陳瀅馬德鐘水底親熱：感覺好赤裸

陳瀅看預告片勾起拍攝一場飛車戲的回憶，「那場飄移戲真的很驚，拍完落車有少少眼濕濕，嗌到癲，但角色要型，心是慌，但眼神要很堅定」。陳瀅預告與馬德鐘有場水底親熱戲，「那場戲租了泳池拍，幾浪漫，我們穿著泳衣，不可以化妝set頭，感覺好赤裸，都擔心會沒美感。未試過在水底拍親熱戲，要顧角度又要有美感，都幾難」。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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