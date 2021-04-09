撞車後頸梗梗復工 楊思琦：老公有安慰

【明報專訊】楊思琦、康子妮、阮小儀及趙學而昨日為ViuTV節目《中女唔易做》宣傳。楊思琦日前駕車載母親及子女外出，被另一部車攔腰撞到，她拉傷頭及頸，休息數天後首日復工，見她頸梗梗，但精神不錯，她說：「瞓了三四日，要食止痛藥，日內覆診，亦以針灸治療。」

楊思琦覺得今次意外算是不幸中大幸，只得她傷勢較嚴重，母親與子女都無事，「女兒撞到手，已好好彩，平時她坐車習慣將頭倚在車門玻璃，當時沒有，否則後果嚴重。但女兒被彈出的安全氣袋嚇到喊，我有安慰她」。楊思琦撞車後取消工作，不透露損失多少，最重要全家平安。問到老公有否照顧？她有點避忌說這問題好高難度，「我頭痛瞓不到，他幫不到我，要吃止痛藥，不過他有安慰。（幫手照顧子女？）家人都有幫手」。

康子妮曾想應徵洗碗工

康子妮為節目在麵店打工，做水吧、落單和洗碗一腳踢。她表示由細到大都喜歡洗碗，多年前見到招聘洗碗，人工好高，她有剎那衝動想去應徵。她表示今次做過後才知跟家中洗碗是兩回事，除碗碟多外，還要洗得快，不時被人催促「快啲啦，無碗呀。」感到好大壓力，但也是很好的體驗。

阮小儀摸勻兩男團：無憾了

小儀做兩天農夫，她不怕小昆蟲，但最怕蛇、青蛙和壁虎，「如廁時被壁虎嚇到大叫」。她最近主持節目《考有Feel》被仔圍，今次只對着植物會否「口淡淡」？小儀笑說：「無所謂，之前一次過吃飽MIRROR和ERROR，我好似動物冬眠前儲定糧一樣。節目受歡迎，因為MIRROR與ERROR放開偶像包袱，認真落力去玩。」她稱為節目效果才摸他們，「不要講到我好似女色魔。不過想摸都摸晒，無憾了，夠料出自傳」。

記者：柯美