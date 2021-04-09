陳友化身導師 傳授李璧琦龔柯允爆喊秘技

是溫拿樂隊鼓手的陳友，在新片大騷鼓技。（劇照）

【明報專訊】陳友與李璧琦、龔柯允為合演電影《等一個擁抱》宣傳，陳友風騷說：「以前拍《一屋兩妻》，現在變一屋有兩個女，你們唔恨得咁多。」戲中陳友因第三者而拋妻棄女，晚年患腦退化症，想趁記憶消失前，得到飾演其女兒的李璧琦和龔柯允原諒，是部溫情催淚劇情片，希望帶出正能量。

陳友稱今次演出好大挑戰，沒有拋妻棄子和患腦退化症經驗，開拍前要做資料蒐集，他說：「我母親是因腦退化症病逝，但她生前病徵只是不說話，所以借了朋友的患病父親做藍本，好似打牌輸錢不認數，將那些真與假之間的特性呈現出來。」

李璧琦請食海鮮報答陳友

李璧琦和龔柯允大讚陳友無架子，樂意傳授演技，引導她們投入情緒，致她們淚腺爆發喊不停。李璧琦在大澳拍外景時，請食海鮮報答陳友，她說：「大家拍戲時無帶銀包，但友哥（陳友）見到靚海鮮就想買，於是我拿出藏在手機殼裏的救命錢找數。」

龔柯允入戲變惡女

龔柯允笑言戲中扮惡女，有時在鏡頭外忘記對陳友禮貌，並說：「我試過直呼友哥畀張八達通我買東西。」又自爆真實性恪也是敢愛敢恨，她說：「以前反叛，離家出走來港發展，後來慢慢成長，才學習原諒，解開對家人的誤解。」

記者：鍾一虹