Rain投資房地產勁賺2億

Rain眼光獨到，投資地產錄得可觀回報。

【明報專訊】韓國有線台Mnet節目《TMI News》前晚以韓星投資房地產為主題，列舉投資有道的韓星名單，名列榜首的是「韓流天王」Rain，指他在2008年斥資168億韓圜（約1.17億港元）購入清潭洞物業，待2017年重建後，去年獲韓國建築文化大獎，帶挈物業升值至465億韓圜（約3.24億港元），帳面勁賺接近300億韓圜（約2億港元）。

排行第2的是「江南大叔」Psy，早前分別以78.5億韓圜（約5500萬港元）及77億韓圜（約5400萬港元）購入漢南洞與新沙洞物業，兩幢樓宇均已升值至150億韓圜（約1億港元）及130億韓圜（約9000萬港元）。

《梨泰院Class》男星朴敘俊排第3名，無論是2018年購入清潭洞高級別墅，抑或去年豪擲110億韓圜（約7700萬港元）購入島山公園附近大樓，均錄得可觀升幅。節目亦提及《The Penthouse》柳真、《Start-Up》秀智、Super Junior成員圭賢及EXO的世勳等也甚有投資眼光，購入頗具升值潛力的物業。

提起世勳，本月12日是他的27歲生日，粉絲原本計劃在首爾各區購入燈箱廣告送上祝福，卻因首爾進行巿長選舉，其中一名候選人跟世勳同名同姓，為免涉及賄選而被迫延期。