【開箱】《滅我者》首預告 安祖蓮娜祖莉化身消防員救火救人

【明報專訊】自2010年拍罷《叛諜狂花》後,現年45歲的金像女星安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)相隔11年再演動作片《滅我者》(Those Who Wish Me Dead),首條預告片昨日曝光,不禁令人回味她扮演「盜墓者羅拉」的青春歲月,如今雖已三度離婚,並為6名孩子之母,身手依然敏捷,就算一邊撲救山火,一邊拯救無辜小孩,仍然難不到她。

《滅我者》將於下月14日在美國戲院及影視串流平台HBO Max同步放映,香港暫定5月開畫,但確實日期未定。

康城最佳導演新作

《滅我者》改編自美國作家Michael Koryta的同名小說,由《風河谷謀殺案》康城影展最佳導演泰萊舒利登(Taylor Sheridan)自編自導,安祖蓮娜祖莉、《熱血喪男》尼古拉斯侯特(Nicholas Hoult)、《為副不仁》泰萊派利(​Tyler Perry)及《權力遊戲》艾頓基倫(Aidan Gillen)等合演,台前幕後陣容鼎盛,難怪電影公司寄予厚望,為暑期票房大戰揭開序幕。

安祖蓮娜祖莉過去曾演《盜墓者羅拉》、《殺神特工》及《叛諜狂花》等動作片,打鬥方式偏向漫畫化,着重官能刺激。

《滅我者》題材較為貼近現實,故事講述安祖蓮娜扮演蒙大拿州森林消防員Hannah Faber,過去曾因個人失誤,導致拍檔命喪火災,對此深感愧疚,於是調職駐守森林消防塔,頗有自肅意味。

殺手放火逼人現身

某日Faber如常在消防塔上觀察周遭情况,發現一名年約12歲男孩,滿身血污進入森林,於是主動上前查看,原來父子倆遭殺手伏擊,其父慘遭滅口,男孩負傷逃亡,Faber頓起惻隱之心,決定保護對方,似為昔日犯錯作出補償。

尼古拉斯侯特與艾頓基倫扮演殺手,沿途追殺男孩,背後動機未明,其後得悉Faber加入戰團,決心遇神殺神,從預告片段可見,Faber利用消防員的專業知識,不斷轉危為安,殺手為速戰速決,竟想到在森林放火,藉此逼二人現身,腹背受敵的Faber能否帶領男孩逃出生天?

向前線消防員致敬

安祖蓮娜接受美國《娛樂周刊》訪問時表示,為了演好《滅我者》角色,她在新片開鏡前已向消防員求教,做足資料搜集;拍攝現場亦有消防員親臨指導,「還記得首日拍攝火災場面,現場感受到風向和熱力,隨時改變一場山火的形勢,迅速得完全令人措手不及」。拍攝日子愈久,她對前線消防員的敬意便愈深,同時明白到救火救人是如何困難。

除了《滅我者》外,安祖蓮娜主演Marvel超級英雄片《永恆族》(Eternals)亦定於今年11月上映,至於她跟《希魔撞正殺人狂》金像男配角基斯杜夫華斯(Christoph Waltz)合演劇情片《Every Note Played》亦有望在今年內開鏡,看來安祖蓮娜有排忙了。