全民票選電影 《幻愛》掃5獎 劉俊謙蔡思韵稱帝后開心獲肯定

【明報專訊】第4屆《Movie6全民票選電影大獎》昨日公布得獎名單，周冠威執導電影《幻愛》奪5獎成大贏家，包括「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳電影海報」、劉俊謙與蔡思韵奪得「最佳男、女主角」。張達明與鮑起靜雙雙憑《麥路人》贏得「最佳男、女配角」。周冠威感謝觀眾愛戴與鼓勵，是他們下一套電影的動力。劉俊謙與蔡思韵開心獲得肯定，劉俊謙說會繼續努力，真誠地分享故事。

娛樂組

張達明鮑起靜奪最佳男女配角

由Hong Kong Movie舉辦第4屆《Movie6全民票選電影大獎》上月開始接受投票，昨日於網上公布得獎結果，7個獎項中《幻愛》佔5項，包括「最佳電影」、「最佳電影海報」、「最佳導演」周冠威，「最佳男、女主角」劉俊謙與蔡思韵。「最佳男、女配角」得主是《麥路人》張達明與鮑起靜。

「最佳導演」周冠威得獎添動力

《幻愛》導演及編劇周冠威說：「代表《幻愛》團隊衷心感謝觀眾愛戴與鼓勵，是我們下一套電影的動力，我們一起加油！」監製蔡廉明多謝每名投票觀眾的支持，實在難能可貴，獲得這5個獎對《幻愛》整個團隊都很鼓舞，他們會繼續努力拍攝屬於香港的本土電影，希望大家更多入場撐香港電影，繼續創造奇蹟。監製及編劇曾俊榮亦開心香港觀眾仍沒忘記《幻愛》，非常感激，期待有新一齣作品再跟大家見面。

劉：繼續努力 蔡：感謝支持

劉俊謙覺得《幻愛》獲得多個獎項，對他們是非常大的肯定，他說：「在這段艱難的時間，我深深感受到《幻愛》與觀眾之間所建立那種互相陪伴的關係。也許並沒有實質改變了什麼，而『被明白，被聆聽』成為這齣電影給予觀眾最微小的安慰。我希望作為一個演員，可以繼續努力，真誠地分享故事，與觀眾們一同經歷、一同成長。再一次感謝你們對《幻愛》以及小弟的支持。」蔡思韵感謝每名投票支持《幻愛》的觀眾，她亦很開心在全民票選下得到「最佳女主角」獎，是莫大的肯定。