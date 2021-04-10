鄭俊弘煎蛋無熄火離家 何雁詩：佢有心佈局攞遺產

【明報專訊】鄭俊弘與太太何雁詩昨日聯同孫慧雪到新城接受訪問。鄭俊弘兩公婆在節目互爆瘀事。何雁詩稱之前在廟街拍戲，於車廂換裙，因沒扣鈕，落車時條裙甩了，當時好驚又尷尬，希望沒有人見到。她又試過在家煮東西，差點將整個廚房燒毁。鄭俊弘稱試過煎蛋後以為已熄火就出門，當時何雁詩仍熟睡，幸好她起身時發現。何雁詩笑說：「佢有心佈局，想攞遺產。」他們目前自由身，鄭俊弘透露會再簽唱片公司，經理人樂易玲正接洽中，但不會是舊公司星夢娛樂。問何雁詩會否跟老公簽同一間唱片公司？她說：「沒特別意向，現階段最重要是遇到音樂想法和投資方向一致的。」

孫慧雪近期在社交平台分享減肥成敗，她表示之前戒吃澱粉質是瘦了，但感覺好乾、好累，而且有皺紋，立即停止減肥，反而吃肥一點，才用另一方法再減。

孫慧雪想回復24吋纖腰

孫慧雪說：「Coffee（林芊妤）說要減肥成功一定要配合運動，所以我日前開始跑步，跑一小時減了一磅。」她羨慕同是一子之母的Coffee身材弗，腰圍只得22吋，她目前腰圍26吋，希望減到未生兒子前24吋已滿足。問到Coffee小產有否致電問候？她說：「有傳短訊，想她多點時間休息，不打擾她。」

提到陳積榮（Jeff）目前病情？孫慧雪稱Jeff第二次化療，現在家休息，她之前上對方家幫手執屋，日內會煲湯和帶食物探望，「他意志力很強，化療後一天好過一天，加油，撐住」。

記者：柯美