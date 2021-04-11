縱橫演藝界逾半世紀 代表作《我和殭屍有個約會》演求叔

萬綺雯（右）在《我和殭屍有個約會》跟黃樹棠合作，她為戰友離世感難過。（資料圖片）

【明報專訊】黃樹棠（棠哥）在演藝界縱橫逾半世紀。他是動作演員出身，電影、電視與舞台劇也曾參與。

首部電影是在《女黑俠威震地獄門》中跟劉家良和唐佳學做動作演員；1979年，他參演徐克執導的《蝶變》知名度大增。

之後他加盟無綫拍了多部劇集，包括鄭少秋版的《楚留香》飾演中原一點紅，受台灣與內地觀眾注目；在《親情》中他跟周潤發演兩老表也令人留下深刻印象。棠哥多演綠葉角色，1980年在《離別鈎》擔正男主角，合演的是謝賢與狄波拉，劇情講述他跟謝賢爭奪狄波拉！

效力無綫3年 曾拳打高層

棠哥曾透露當年在無綫3年就離開，是因為當初加盟時月薪有25,000元，1982年傾續約時卻只獲加至30,000元，他當時拍電影的片酬是每部60萬元；棠哥不滿無綫只加5000元，與當時的高層傾到最後一次時，因對方一句「我知你幕前又得、幕後又得，不過我睇你好得幾耐」而火起，一拳打落對方面上，最後被保安帶走，幸未被追究法律責任。2019年，王晶製作的《荷里活有個大老千》在無綫播映，棠哥時隔多年再現無綫熒幕。

內地逾10萬影迷

棠哥效力麗的電視到亞洲電視，演出過數十部劇集，《我和殭屍有個約會》系列是棠哥的代表作，他劇中飾演的角色「何應求（求叔）」為他帶來不少工作機會，有內地粉絲為他組織影迷會，會員人數超過10萬。

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