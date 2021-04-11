睇《全民造星》燃起心中團火 陳嘉寶：不演戲我會枯萎

【明報專訊】昔日的「邦民女」陳嘉寶，如今已成為幸福少奶奶兼兩女之母，先後為丈夫黃頌祈誕下大女Hosanna及細女Eliana，兩年抱兩。雖然婚後減少幕前演出，原來陳嘉寶對演藝工作仍有團火，最近加盟Cool Style，成為古天樂及Angelababy新公司旗下藝人。陳嘉寶自爆有此決定是受《全民造星》感染，讓她重新出發，繼續追夢。

緣分到破繭而出

31歲陳嘉寶婚後為照顧家庭甚少幕前演出，閒時在社交平台分享最新動態及做KOL，過着幸福少奶奶的湊女生活，連她也形容這兩年是半休養狀態。今次再簽公司，陳嘉寶表示是受選秀節目《全民造星》感染，皆因她看完節目後，發現自己對演戲仍充滿熱誠，於是問啟蒙老師彭秀慧意見，獲對方鼓勵，「當刻我覺得家庭方面已安頓好，是否可重新出發，再活躍幕前呢？節目中很多參賽者讓我有點感同身受，看着他們哭，我又哭。於是有晚忍不住傳短訊給彭秀慧，她跟我說無可能不做這行，如想就繼續去追！之後因緣際會下遇到Kim（Cool Style老闆之一）；其實婚前我們都見過，但當時感覺緣分未到，今次再見面，她仍有興趣跟我合作，甚至對我有新的想法，還從言談中覺得我成長不少，可以有更好發展，我覺得今次緣分到了。我就是在彭秀慧和Kim的鼓勵下破繭而出，重新出發，我就是她們的『全民造星』」。

「老公鼓勵我出去盛放」

陳嘉寶表示老公非常支持她的決定，她笑說：「老公叫我快點出去工作，不要煩他。我承認是煩，因很想演戲，有時看完戲，我會扮不同角色要老公估，可能會扮80歲老太婆，第二日就扮有潔癖的女人，所以他都覺得很煩。不過他也知道這是我很想做的事；我經常跟他說，我再不演戲就會枯萎，所以他很鼓勵我出去盛放。」

安排時間陪伴兩女

談到日後開工難免要犧牲陪伴兩女兒成長的時間？陳嘉寶稱全世界的全職媽媽都是這樣，做這行已較返朝9晚7幸福，因時間較彈性，可能趕拍幾日戲，又有幾日時間留家陪伴小朋友，只要安排好便可。她希望藉此為兩女兒樹立榜樣，女人要有自己、有獨立和有夢想，就算結婚生仔後也可有自己的事業。

更加努力拍親熱戲

至於未來發展方向，陳嘉寶透露會主打演戲，因公司有電影和短片的製作，符合她一貫的想法，她一直喜歡演戲。問到現時有太太和媽咪的身分，接戲選角上會否有顧慮，盡量避拍激情或親熱戲？陳嘉寶笑言反而要更加努力，多拍親熱戲都不怕，「我演戲最大的心願，是希望能令觀眾看到不一樣的陳嘉寶，這才叫成功，當做到時，觀眾投入看劇情和角色的變化，就不會有尷尬或其他感覺，這是我的目標」。陳嘉寶不擔心媽咪身分局限發展，覺得現時觀眾接受度大很多，岑麗香、楊千嬅、陳慧琳及林嘉欣都是很好例子，最緊要有實力，所以會繼續自我增值。

場地：Artisan De La Truffe@海港城

化妝：Meegan Seak

髮型：Jamie Lee @ Hair

服裝：Ports Pure

記者：陳釗