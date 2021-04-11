【開箱】《應召女王》 法國「霞姐」的傳奇

【明報專訊】法國片《應召女王》（Madame Claude）本月2日在影視串流平台Netflix上架，曾打入十大收視榜；不過口碑麻麻，改編自傳奇女子的故事，又有大量裸露鏡頭，結果倒是後勁不繼。

真人真事改編

《應召女王》講述1960年代巴黎，Claude夫人稱霸性工作業界，周旋政商名流之間，直到一名富有的年輕女子出現，可能顛覆她的賣淫王國。

以上是網上有關該片的介紹，電影改編自真人真事。Claude夫人是傳奇人物，原名Fernande Grudet的她上世紀60年代在巴黎是賣淫行業的領頭人物，號稱率先經營應召服務，旗下有數百名漂亮女孩效力，來消費的客人都是政商名流，包括美國總統甘迺迪及著名影星馬龍白蘭度（Marlon Brandon）；片中其中一幕就描述Claude夫人知道馬龍即將上門，群鶯急忙收拾地方之餘，隨即一字排開讓對方挑選，當然這巨星角色，只見背影，省卻找個似樣演員的煩惱。

據報現實中的Claude夫人挑選應召女郎十分嚴格，取錄後還要上堂學習不同語言，接受文化薰陶，甚至不惜付款讓她們整容。Claude夫人的應召生意走高檔路線，收費不菲，自然收入也豐厚，傳聞她高峰期，每年可賺60萬英鎊（約600萬港元），並擁有很多物業。事業走下坡時曾逃到美國幾年，返回法國後因逃稅而入獄。

片中Claude夫人怎樣周旋在警察、政府官員及客人之間，套取情報，交換「保護罩」，雖有着墨，但不算深刻。編導特別安排了虛構的角色Sidonie，花不少篇幅描述她與Claude之間恍如師徒、朋友與母女的複雜關係。Sidonie出身富裕家庭，受良好教育，漂亮高雅，跟Claude與其他應召女郎都不同，她是自願賣淫，還自詡天生食這行飯，很快就成為Claude最掙錢又最得力的助手。片中講述她小時候被父親性侵，決定提告，Claude最初潑冷水說這是男人主導的世界，預言Sidonie告不入；後來某個朋友逝世及她落難，Claude改變了說法，自言生命中很多人曾告訴她行不通，她不理會繼續做，結果就成功了。

其實Claude有一名女兒，自小交給媽媽照顧，母女倆並不親近，甚至有一幕女兒跟外婆離開了，聲言不想學她。到女兒結婚懷孕，兩人才再次聚首，但Claude的一句，「希望你誕的是兒子」，母女又不歡而散。這個女兒的戲分，遠不及Sidonie多。

片末交代Claude晚年到了尼斯，現實中的她2015年底逝世，享壽92。

港片有齣《霞姐傳奇》

30年前有齣港片《夜生活女王霞姐傳奇》，跟《應召女王》有點相近，雖然前者並非真人真事改編；故事講述葉子楣飾演的霞姐由應召女郎做起，從其事業興衰，見證香港淫業的變遷。其後她成為夜總會女王，變得富有，女兒卻成為心頭大石。跟Claude夫人一樣，霞姐也有女兒不悔（黎姿飾），被霞姐其中一名男友企圖性侵後，母女反目，更悲劇收場，結局就是霞姐集合曾為她效力的女孩，設局為女兒報仇。兩片的時空亦相近，只是《夜》片不涉政圈，但同樣要跟警察建立亦敵亦友關係，直到廉署成立才告終；另一方面，霞姐又有黑道中人撐腰，黃黑關係唇齒相依，似乎普世皆然。片中也有霞姐教導「下屬」的戲分，但很明顯跟Claude的高檔路線不同。其實《夜》片極通俗簡單，與《應召女王》有很多話想說卻說不清楚，是迥異取態。