邀姜濤亮相無綫被拒 老闆批節目老化 曾志偉：用我已經是老化

【明報專訊】無綫節目《開心大綜藝》昨晚首播，對撼ViuTV《最後一屆口罩小姐》。副總經理曾志偉率領一眾藝人昨午拜神，為台前幕後打氣外，亦逐一回應近日有關無綫的報道和傳聞。對於消息指高層李寶安將退休及余詠珊辭職，他說未接到公司通知，所以不回應，他自言最重要做好9個綜藝節目。大股東黎瑞剛狠批無綫節目老化，志偉笑言：「用我已經是老化啦！」稱會致力培養年輕接班人。他自爆曾致電ViuTV高層魯庭暉，問姜濤可否亮相無綫節目？遭對方請食檸檬。他直言沒有收視壓力，稱ViuTV最高收視4點，只能跟J2相比，而不是翡翠台。

記者：陳釗

曾志偉與《開心大綜藝》主持森美、林盛斌、阮兆祥、農夫、陸浩明、方力申、伍詠薇、江美儀、麥美恩及馮盈盈，還有參與的演員鄧佩儀、何遠東及鄧智堅等出席拜神儀式。

ViuTV應該跟J2比較

問志偉可有信心撼贏ViuTV？他稱無諗過輸贏問題，只覺得香港現時需要這類節目，讓一家大細周日安坐家中觀看。志偉說：「從來無太大收視壓力，因為我們收視不是平頭，他們（ViuTV）最高都是去到4點，我們最高是20多30點，追上要很長時間；我反而覺得口碑最重要，恢復觀眾對無綫節目的信心。我不是不放他們在眼內，而是翡翠台是面向全球華人，節目要以合家歡為主，符合大眾口味，ViuTV的節目題材比較偏，不是翡翠台路線，就像我們選香港小姐就是香港小姐，不會戴口罩，所以J2才是跟ViuTV比收視的地方，稍後我會全力做好J2，做得更年輕化和關心香港，去跟ViuTV比併。」

扮姜濤風波 質疑炒作

早前鄧智堅扮姜濤引起小風波，志偉認為由當年盧海鵬扮嘢開始，其他地區很多節目都是學他們，希望大家不要戴有色眼鏡看，「都是試點而已，我覺得奇怪是當日播出無人講，為何記者會3日後先攞出來炒作，但無所謂，我對這件事是很泰然的。事後我約幾名同事出來食飯，擔心他們受到攻擊和不開心。」志偉又自爆他第一日返工就致電ViuTV高層魯庭暉，問姜濤可否上無綫節目？「當時他是說：『梗係唔得啦，老爺，遲啲再傾啦！』我就很開放的，好像郭偉亮和羅敏莊之前去過ViuTV，但都無需過冷河。」

大股東黎瑞剛日前狠批無綫「節目老化」等五大缺失，志偉笑說：「用我已經是老化啦，其實報道前，老闆已跟所有主管講過這事，我們始終有退下來的一日，大家致力在這兩三年培養更年輕的接班人，這是我們的任務之一。」盛傳與他不和的余詠珊將辭職？志偉說：「這件事我完全還未接到公司方面正式通知，暫時還是傳聞，我沒什麼可回應。（李寶安也退休？）都是未知。目前我最緊要做好這9個綜藝節目。這些再高層的事，我無去理會了。」

戥兒子曾國祥慘

無綫早前以「純商業考慮」為由，不直播今屆奧斯卡頒獎禮，變相今年香港沒有免費電視台直播該盛事。志偉表示這是他回來無綫前已決定的事。未能見證兒子曾國祥代表香港出席國際盛事，志偉笑說：「他幾慘，之前攞金像獎已經不能上台致謝辭，想多謝媽媽都無機會，現在奧斯卡又沒得看，但不會因他是我兒子而播，這樣不公平，不過我跟他講，有得提名就得啦。」

方力申奧運直播留陰影

伍詠薇對上一次在無綫主持綜藝節目是多年前的《變身男女Chok Chok Chok》，今次是直播，有些壓力和緊張，但一班後輩主持經驗十足，是她的前輩，一埋位會互相溝通。方力申節目中與伍詠薇及林盛斌同組，對稿時志偉提議玩即興，令他更驚，笑言「奧運事件」（2004年雅典奧運直播期間，方力申被葉璇搶對白，並對她說了句：「跟住你寸我吖嘛！」全程被直播出街），令他對直播留下心理陰影，更自備威士忌放鬆。另外，被指是余詠珊黨的陸浩明，昨日不時黐着志偉，相當識做。