王祖藍親自出馬扮特首 「張竹笙」阮兆祥「圓教授」陸永神似

【明報專訊】無綫直播節目《開心大綜藝》昨晚首播，恢復安排現場觀眾，招待非牟利慈善團體約200個座位。大會事前做足防疫措施，在巴士已為入場者量體溫、掃描安心出行並填寫健康申報表；座位安排會每兩人隔開坐，亦向每名觀眾提供醫療級口罩。

林盛斌惡搞記者屯門採訪被狙擊

《開心大綜藝》被指是2021版《歡樂今宵》，開場一輪熱鬧歌舞後輪到扮嘢搞笑環節，開疫情招待會，無綫首席創意官王祖藍親自出馬扮特別堆填區行政長官「藍太」（林太）、阮兆祥飾演張竹笙（張竹君）與陸永扮演圓教授（袁國勇），均很神似。又繼續擺姜濤上台，熒幕出現他的照片時說：「我哋今日無請mirror，出了少少error。」又提到「五大缺失」自嘲。另外，無綫新聞部日前到屯門採訪，遭街坊舉中指並嗌「食屎啦無綫」，林盛斌亦惡搞一番，衝出台說：「又抽水！食屎啦！」演出後畫面打出字幕：「以上內容純屬同大家開個玩笑，觀眾唔好太認真啊！」

《開心大綜藝》雖然是直播，但遊戲項目預錄。節目後王祖藍受訪時稱，扮無綫特別堆填區行政長官「藍太」，非常神似，笑說：「在副總經理曾志偉號召下，總要有些突破的。不過表演時出了少少意外，眼鏡和口罩卡住了，幸大家沒發現。」他笑指自己現在是一個「特首扮」，因幾任特首都扮過，「其實今次特首不難扮，我都沒想到自己原來都扮得幾似，也多謝幕後人員給意見，把握甩鞋、飲水、托眼鏡和冷笑等細節。同埋我們希望節目緊貼時事，以前都比較少，因驚踩界，但今次覺得緊貼脈搏很重要，所以決定講疫情、扮下特首和不同的抗疫人員，陸永和阮兆祥都扮得好像」。問到之後會否繼續為節目坐鎮？祖藍笑言物以罕為貴，但如果呼聲高，他也會繼續參與。

記者：陳釗

攝影：林祖傑