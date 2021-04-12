陳瀅爆肚無極限 蕭正楠見招拆招

【明報專訊】蕭正楠與陳瀅於無綫劇《愛美麗狂想曲》飾演一對，自詡一向男仔頭的陳瀅，更因角色令潛在麻甩性格大爆發，懶理女神形象崩壞，還自爆現實中有令人難以想像的癖好，連對慣男仔頭性格太太黃翠如的蕭正楠，聽到也不禁嚇呆。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

蕭正楠首次演娘娘腔角色，表示起初也不知能否駕馭，因他不想太過娘娘腔，怕太盡，over了就不好看，所以要好好拿揑，他說：「拍攝前我都有看些BL劇取材，好彩有陳瀅這麼man，才能突顯到我的娘娘腔，其實太太和陳瀅的男仔頭性格都幾似，我都處理慣男仔頭的女仔，但太太是正常傻的男仔，陳瀅就是癲的男仔。」

演得夠放 擦出火花

就是因為陳瀅演得夠放夠癲，不太跟無綫劇底線，所以蕭正楠今次亦擔當把關角色，就如劇中的求婚戲，陳瀅私下決定向他求婚後，將咀嘴戲改為伸脷舔他，他說：「咁樣做係咪唔得呢？又唔係唔得，但觀眾又點睇呢？和她合作，有時有很多好新穎的事，所以我就要做一個把關，如果她很想做是可以，但要做一個能安全出到街的，最後是一個遠鏡，出來效果都ok。」

陳瀅稱今次與蕭正楠合作十分享受，因為不是演典型男女朋友，男仔頭女仔遇上娘娘腔男仔這個關係，令她有很大的發揮空間，覺得十分好玩，她說：「男仔頭角色對我而言，真的是一點難度也沒有，一看劇本就知道這角色就是我，不用準備，超輕鬆去做這件事，更覺得本身性格不夠，特地再加多一些元素落去。」

劇中陳瀅被安排大騷性感，要穿性感睡衣演出，連同劇李佳芯也不止一次指她是全劇最性感一個，不過陳瀅看法卻不同，她說：「其實視覺上男仔可能覺得性感，但認真看這場戲，是不會被我穿的衣服吸引到，雖然我穿了一套比較性感的睡衣，但我的動作絕對不嬌嗲，你不會覺得陳瀅好正，只會覺得我咩料呀？」蕭正楠有另一番見解，他說：「只是她覺得這樣，但以當日現場拍攝的男同事而言就不是，他們都不停在叫小心走光。」

粗豪陳瀅 嚇窒蕭正楠

陳瀅稱拍完這套劇後，停不了劇中麻甩性格，更愈來愈過分，說話的態度及語氣嚇窒身邊朋友，被朋友提醒她始終是一個女仔，還是一個藝人，要顧及形象收斂一點。不但圈中好友何雁詩及賴慰玲忍不住出聲話她，就連經理人也被她的行為一度激到勁嬲。

蕭正楠笑道：「有場我幫她剃腳毛的戲，她真的好誇張，完全不理形象，立即棟隻腳上來，成隻腳都是毛，剃完還踢埋嚟，搞到我成面都是剃毛膏，真的嚇親，心想這個女仔咁癲，要不要形象呢？所以她公司會嬲也不出奇。」

自爆核突怪癖

陳瀅表示這套劇絕對是從影以來演得最放的一次，本身一向都沒有太大偶像包袱，不會要求自己在別人面前要怎樣檢點，所以不擔心男仔頭性格盡露而令女神形象崩壞。

問可曾因這種性格嚇怕男朋友？她說：「曾試過與男友初認識時，未暴露最核突的一面，拍了拖一段時間，他愈來愈見到我最真實的一面，他亦忍不住話我真的好核突，開大不關門只是小事，最核突一面也不好意思講出來，其實真的好核突，但我又不覺得核突，我只可以講第四級核突出來，就是近年很鍾意撩鼻屎，然後抹落別人身上，這樣做感覺好似與對方好close咁，頭三級我就不講了，我是真心麻甩的。」

服裝：Maje（陳瀅）

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com