疫下打機止賽車癮 郭富城帶兩女遊玩減壓

【明報專訊】郭富城（城城）、陳蕊蕊、張天賦（MC）、何依婷昨日出席《「挑戰者盃」亞洲電競賽車錦標賽》，活動形象大使城城鍾情賽車，也熱愛玩電競，家中設置賽車遊戲的專屬座駕位和軚盤，他說：「之前我有參加賽車，組織自己車隊，疫下沒有賽車，玩賽車遊戲止癢。」他知道跟賽車手歐陽若曦一起擔任頒獎嘉賓，非常興奮，希望趁機向對方請教賽車心得。

城城透露曾參與專業虛擬賽車遊戲，非常認真，會換上全副賽車手服飾作賽，他說：「可以鍛煉體能和專注力，玩完全身流汗。」有時拍戲會遇到沉重角色，好難抽離，電競遊戲能幫他釋放減壓，不過當父親後，多了紓壓方法，城城說：「帶兩個女周圍玩，能幫我減壓，我都減少時間打電玩，始終女兒年紀尚小，不想影響她們沉迷電子產品，就算睇動畫都幫她們分配時間。」

蕊蕊不知舊愛金剛做手術

蕊蕊擔任活動代言，除參與拍攝微電影，今次也有份作賽，在女子組200名參賽者中，僅爭到第6名次，未能晉級5強挑戰落場玩實體賽車，她說：「對手好勁，我攞到第6名已好好彩，賽前兩星期我匿埋苦練，練到手腕痛、手指甩皮起枕，我打算下年再參加，到時請教練訓練。」提到舊愛金剛被女友爆入院接受切除肛門腫瘤手術，蕊蕊表示不知道，自己也有男朋友，跟金剛已沒有聯絡，但希望他無事。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com