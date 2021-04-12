韓君婷免朋友惹麻煩 申請破產積極還債

【明報專訊】1997年亞姐冠軍、45歲韓君婷由於年前負擔患癌母親的醫療費用，母親身故後又失業，欠債達40萬元，早前決定申請破產。昨日韓君婷接受《明報》電話訪問，稱曾申請債務重組，因為沒有穩定收入，每月固定還款1萬元也有困難。她說：「斷還錢好大件事，我收過追數電話，對方說我沒錢還，會去搵我的藝人朋友，又說要找我哥哥的同事。」為免令朋友惹麻煩，她申請破產，以正面態度處理，會努力工作希望不用4年時間便還清債務。

問韓君婷曾否向朋友求助借錢？她稱疫情下很多藝人也手停口停，不想拖累別人，若她沒錢還給朋友最終是無朋友做，到時被人唱欠債，跟借大耳窿沒分別，只是不會被潑紅油。韓君婷情願破產，自己承擔責任，現在朋友幫忙介紹工作，笑稱或有日中六合彩。

她透露基本生活費每月只需數千元，跟蔡國威（威仔）同住後，對方在生活上盡量幫忙，韓君婷感恩有這個義氣朋友。威仔回應《明報》說跟韓君婷同住已近兩年，當日知道對方有經濟困難，故邀她搬到其家一起生活。韓君婷怕連累朋友而申請破產，威仔說：「事前不知道這件事，明白她有私隱不想告訴別人，兩人一起居住以來，她從沒給我麻煩。」

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