《浪跡天地》趙婷贏DGA獎 首名華裔女導演奪奧斯卡在望

導演大衛芬查雖然在DGA飲恨，但《曼克》同時贏得BAFTA及美術指導公會獎。

趙婷（圓圖）憑《浪跡天地》贏得DGA最佳電影導演獎，為進軍奧斯卡注入一口強心針。《浪》片先後獲頒製作人及導演公會獎，被指是今屆奧斯卡最佳電影及導演的熱門候選。

【明報專訊】被視為奧斯卡得獎指標的第73屆美國導演公會（DGA）頒獎禮，因受疫情影響，前日改為網上公布賽果，內地出生的趙婷憑《浪跡天地》贏得最佳電影導演，成為史上首名「奪金」的華裔女導演機會大增。回顧歷屆DGA得獎名單，只有8名得獎導演未能蟬聯同屆奧斯卡，命中率可謂極高。

繼美國製片人公會（PGA）後，趙婷再憑《浪跡天地》揚威美國導演公會（DGA），令她在荷李活三大公會獨取其二，成就前無古人。趙婷亦是自2008年《拆彈雄心》嘉芙蓮碧格露（​Kathryn Bigelow）後，史上第2名女導演贏得DGA獎，更是華裔女導演的首次。

趙婷前日透過視像會議形式發表得獎感言，逐一讚揚其他候選導演包括《農情家園》鄭一朔、《超犀女王》艾美露芬奈爾（Emerald Fennell）、《曼克》大衛芬查（David Fincher）和《芝加哥七人案：驚世審判》艾朗索堅（Aaron Sorkin），並感謝他們「教曉我很多東西」。

其他得獎者包括達利斯馬德（Darius Marder）憑《金屬之聲》奪得最佳新導演，電視劇方面，《后翼棄兵》史葛法蘭（Scott Frank）贏得最佳迷你影集導演，《暗戰》及《空中小姐》分別在最佳戲劇和喜劇部門得獎。

第93屆奧斯卡頒獎禮將於香港時間4月26日早上舉行，本地所有免費電視台屆時將不會提供直播，是52年來首次。香港觀眾無緣見證趙婷刷新金像獎紀錄的歷史時刻，或許跟澳洲新聞網早前誤把她在訪問中表示「（美國）不是我的國家」，卻說成「現在我的國家是美國」有關，令她遭內地網民圍剿。

受《春光乍洩》啓發

趙婷在一個訪問中被問到可會考慮回國拍戲？或者把自身的成長經歷改編拍成電影？趙婷笑言：「待自己變得成熟些，不再害怕面對自己的時候。」她讚揚韓裔導演鄭一朔勇於把童年故事拍成《農情家園》，「我沒有這份勇氣，所以覺得他很勇敢」。

趙婷在另一訪問亦提到，她在美國西部的壯麗景色中，取得拍攝《浪跡天地》的靈感，至於王家衛的電影雖然主要描述城市風景，但他的作品亦對她有很大啟發，「當我看過《春光乍洩》後，令我有了想拍電影的衝動。泰倫斯馬力克（Terence Malick）亦一樣，戲中角色活在天地之間，頓時變得渺小，同時令人感覺到我們跟大自然之間的聯繫」。

《藍調天后》包辦BAFTA兩技術獎

除了DGA外，同日亦有「英國奧斯卡」之稱的BAFTA頒獎禮，以及美術指導公會（ADG）宣布得獎名單。第74屆BAFTA頒獎禮受疫情影響，分為兩日網上頒發，昨日率先公布技術獎得主，已故「黑豹」卓威博士文（Chadwick Boseman）主演的《藍調天后》，包辦最佳服裝、最佳化妝及髮型兩獎；《曼克》膺最佳美術指導，《金屬之聲》贏最佳音效，《天能》則奪得最佳視覺效果。

威廉王子原本答應透過錄影片段致辭及接受訪問，卻因菲臘親王逝世，大會臨時宣布取消有關安排，以示尊重王室。

至於第25屆美術指導公會獎，《曼克》、《天能》、《誓血五人組》及《靈魂奇遇記》分別獲頒古裝電影、魔幻電影、當代電影及動畫電影最佳美術指導獎。