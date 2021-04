54歲前Face To Face成員吳少芳病逝 29年前遇車禍四肢癱瘓半生坐輪椅

吳少芳(左)於1992年因車禍導致四肢癱瘓,Face To Face無奈解散,多年後她在活動上感激拍檔蔡惠玲(右)一直照顧及支持。(資料圖片)

吳少芳(下)與蔡惠玲於1990年組成Face To Face攻樂壇。(資料圖片)

【明報專訊】前女子組合Face To Face成員吳少芳離世,終年54歲。吳少芳的facebook專頁昨日宣布她去世的噩耗,寫上:「各位Jodi(吳少芳)親愛的朋友,Jodi已經回到天家,多謝大家一直對Jodi的關愛。」吳少芳於1992年遇上嚴重車禍,導致四肢癱瘓,要靠輪椅代步,Face To Face因而解散。吳少芳未有放棄自己,不時出席講座發揮正能量,近年有自家品牌辣椒油。不過她3年前患上癌症,近年病情惡化,癌細胞擴散,最終不敵病魔。Face To Face拍檔蔡惠玲對吳少芳病逝表示:「離苦得樂,主懷安息。」

吳少芳(Jodi)1988年參加《第7屆新秀歌唱大賽》,同屆參賽者有鄭秀文。1990年她與蔡惠玲(Connie)組成Face To Face,曾出過3張唱片,包括《情迷Milano》、《一些》等,正當事業起飛之際,1992年Jodi遇上嚴重車禍,導致四肢癱瘓,呼吸及聲帶都受影響,自此靠輪椅代步,Face To Face無奈解散。Jodi未有放棄自己,積極樂觀,不時出席講座希望帶出正能量,近年更創立自家品牌辣椒油。她前年擔任鄭秀文紅館演唱會嘉賓,兩人合唱《默契》時激動落淚,場面感人。

隊友蔡惠玲:Jodi離苦得樂

Jodi 3年前患上癌症,病情反覆,近年惡化擴散至身體不同部位,昨日傳來她離世噩耗。她的facebook專頁寫上:「各位Jodi親愛的朋友,Jodi已經回到天家,多謝大家一直對Jodi的關愛。」隊友蔡惠玲(Connie)得知Jodi病逝,回覆傳媒說:「離苦得樂,Jodi主懷安息。有心!」

李志剛:受癌魔折磨無想過放棄

DJ李志剛對好友Jodi離世非常傷心,感到難過及不捨。他表示Jodi一直好有鬥志及堅強,3年來受到癌魔折磨,病情反覆,臥病在牀,吞嚥亦出現困難,曾問醫生能否將標靶藥注射入身體。Jodi在人生最後階段都沒想過放棄,還反過來安慰朋友,叫大家不用擔心說:「我唔會咁快死,我好有生命力。」他透露Jodi約3星期前接受領洗,是鄭秀文為Jodi安排,大家在她身邊唱聖詩為她祈禱,她的正向影響好多朋友。他最後一次見Jodi是上星期,Jodi身體好虛弱,無力說話,但鬥志好強。

Jodi與鄭秀文同屆參加新秀歌唱比賽,她前年擔任鄭秀文演唱會嘉賓;當晚鄭秀文曾說:「我邀請她時,她馬上應承。別以為Jodi行動不便,但她真的非常喜歡唱歌,不時跟朋友到街上busking表演,我從她身上得到好大啟發,在她的經歷看到她的不放棄、不斷奮鬥,其實是充滿正能量。你今晚的出現,給我好多好多正面信息。」

任鄭秀文個唱嘉賓:珍惜擁有

Jodi回憶有次在慈善探訪跟鄭秀文見面:「Sammi(鄭秀文)主動為我禱告,當時她蹲在我前面,對手放在我雙手上面,其間我喊到又眼淚又鼻水,好怕整到Sammi頭髮,在好擔心的時候,突然感受有隻手按在我頭上,心想Sammi對手放在我手上,她有第三隻手?後來睇相,當時無手在我頭上,Sammi的禱告令我感到主耶穌的臨在。多謝Sammi送我這個舞台。」Jodi當晚獨唱親自創作的歌曲《Why Me》,她說:「希望大家抱住『半杯水』想法,珍惜擁有,找回自己的beautiful day。」