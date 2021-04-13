54歲前Face To Face成員吳少芳病逝 29年前遇車禍四肢癱瘓半生坐輪椅

【明報專訊】前女子組合Face To Face成員吳少芳離世，終年54歲。吳少芳的facebook專頁昨日宣布她去世的噩耗，寫上：「各位Jodi（吳少芳）親愛的朋友，Jodi已經回到天家，多謝大家一直對Jodi的關愛。」吳少芳於1992年遇上嚴重車禍，導致四肢癱瘓，要靠輪椅代步，Face To Face因而解散。吳少芳未有放棄自己，不時出席講座發揮正能量，近年有自家品牌辣椒油。不過她3年前患上癌症，近年病情惡化，癌細胞擴散，最終不敵病魔。Face To Face拍檔蔡惠玲對吳少芳病逝表示：「離苦得樂，主懷安息。」

娛樂組

吳少芳（Jodi）1988年參加《第7屆新秀歌唱大賽》，同屆參賽者有鄭秀文。1990年她與蔡惠玲（Connie）組成Face To Face，曾出過3張唱片，包括《情迷Milano》、《一些》等，正當事業起飛之際，1992年Jodi遇上嚴重車禍，導致四肢癱瘓，呼吸及聲帶都受影響，自此靠輪椅代步，Face To Face無奈解散。Jodi未有放棄自己，積極樂觀，不時出席講座希望帶出正能量，近年更創立自家品牌辣椒油。她前年擔任鄭秀文紅館演唱會嘉賓，兩人合唱《默契》時激動落淚，場面感人。

隊友蔡惠玲：Jodi離苦得樂

Jodi 3年前患上癌症，病情反覆，近年惡化擴散至身體不同部位，昨日傳來她離世噩耗。她的facebook專頁寫上：「各位Jodi親愛的朋友，Jodi已經回到天家，多謝大家一直對Jodi的關愛。」隊友蔡惠玲（Connie）得知Jodi病逝，回覆傳媒說：「離苦得樂，Jodi主懷安息。有心！」

李志剛：受癌魔折磨無想過放棄

DJ李志剛對好友Jodi離世非常傷心，感到難過及不捨。他表示Jodi一直好有鬥志及堅強，3年來受到癌魔折磨，病情反覆，臥病在牀，吞嚥亦出現困難，曾問醫生能否將標靶藥注射入身體。Jodi在人生最後階段都沒想過放棄，還反過來安慰朋友，叫大家不用擔心說：「我唔會咁快死，我好有生命力。」他透露Jodi約3星期前接受領洗，是鄭秀文為Jodi安排，大家在她身邊唱聖詩為她祈禱，她的正向影響好多朋友。他最後一次見Jodi是上星期，Jodi身體好虛弱，無力說話，但鬥志好強。

Jodi與鄭秀文同屆參加新秀歌唱比賽，她前年擔任鄭秀文演唱會嘉賓；當晚鄭秀文曾說：「我邀請她時，她馬上應承。別以為Jodi行動不便，但她真的非常喜歡唱歌，不時跟朋友到街上busking表演，我從她身上得到好大啟發，在她的經歷看到她的不放棄、不斷奮鬥，其實是充滿正能量。你今晚的出現，給我好多好多正面信息。」

任鄭秀文個唱嘉賓：珍惜擁有

Jodi回憶有次在慈善探訪跟鄭秀文見面：「Sammi（鄭秀文）主動為我禱告，當時她蹲在我前面，對手放在我雙手上面，其間我喊到又眼淚又鼻水，好怕整到Sammi頭髮，在好擔心的時候，突然感受有隻手按在我頭上，心想Sammi對手放在我手上，她有第三隻手？後來睇相，當時無手在我頭上，Sammi的禱告令我感到主耶穌的臨在。多謝Sammi送我這個舞台。」Jodi當晚獨唱親自創作的歌曲《Why Me》，她說：「希望大家抱住『半杯水』想法，珍惜擁有，找回自己的beautiful day。」