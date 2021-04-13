騎背做掌上壓 李佳芯讚何廣沛腰力好

【明報專訊】李佳芯、蕭正楠、陳瀅、譚凱琪、何廣沛、朱智賢及黃庭鋒等昨日以睡衣造型出席劇集《愛美麗狂想曲》宣傳活動，何廣沛與黃庭鋒被李佳芯騎在背上做掌上壓，李佳芯讚兩人腰力好，坐在他們背上沒失平衡；何廣沛笑言首次獲女性公開讚美腰力，笑女方講到面紅。李佳芯笑稱現實生活甚少被仔圍，故在戲劇世界享受夠本。是否失戀很Dry？她說：「我好低調，會收埋自己，在鏡頭前才開放一點。」

浪漫談情無牀戲

李佳芯透露劇中與陳豪有牀戲，跟何廣沛則是浪漫談情居多。何廣沛會否爭取跟李佳芯拍牀戲？他笑說：「不用啦！講呢啲！」談到高層李寶安下月退休？李佳芯自認不問世事，年資又淺，未夠資歷做管理層。何廣沛說：「我做細，更加不敢想！」不過兩人趁機表達訴求，李佳芯說：「希望電視城搬到巿區，交通較方便，也可爭取休息時間。」何廣沛望錄影廠加大冷氣。

陳瀅想坐樂易玲個位？

陳瀅著私伙睡衣亮相，帶同婆婆十幾年前送的熊公仔上陣，熊公仔腳部會發聲講I love you，蕭正楠即拿老婆黃翠如開玩笑：「我屋企都有個人形大公仔，按她腳底對我說I love you。不過她最近背脊痛，是以前撞車舊患，我有時幫她按摩，做她私人物理治療師。」陳瀅表示現在沒有追求者，以工作為先，稍後將投入拍古裝劇，相信夏天拍古裝有助瘦身。提到高層李寶安將退休？陳瀅笑說有興趣做高層：「我小時候想做女強人，有想過做經理人。」蕭正楠整蠱她道：「你想坐樂小姐（樂易玲）個位！」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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