讚顧定軒靚仔可愛又乖 鄧麗欣：跟邱勝翊無得比

【明報專訊】鄧麗欣與顧定軒昨日到昂坪出席慈善活動。鄧麗欣表示參與該活動多年，今次特別推薦顧定軒擔任活動大使，全因私心，她笑道：「覺得他好靚仔、可愛又乖，但跟男友王子（邱勝翊）無得比，因為不同Style。」她稱跟身在台灣的男友因疫情已三四個月無見，「已習慣這模式，都無辦法，他要在台灣拍戲，我遲些也要為電影開工，大家都有工作都好」。

鄧麗欣日前於社交網預告剪短髮，男友即留言表不滿；她大爆被男友要脅：「他說『你試吓吖』，我就留言話好想試，睇吓會點，反正他都過不到嚟，可以做到什麼。不過我暫時未有衝動，張相只是假髮造型，其實一開始有跟他傾過想剪短髮，但他鍾意女仔長頭髮，極力反對我剪。」近日同樣在社交網曬一張戴口罩自拍照，被網友指與容祖兒撞樣，她說：「好搞笑，容祖兒有私訊我話似，不過暫時未試過有人認錯我是她。」

顧定軒否認戀陳凱詠：只愛馬尾女

顧定軒表示獲《全民造星III》帶挈多了工作機會，稍後有幾部參演電影陸續上映。對於與陳凱詠（Jace）及導演陳健朗傳三角戀，他笑稱報道很搞笑，與Jace是認識很久的朋友，自己只鍾情紮馬尾的女生。

記者：林祖傑